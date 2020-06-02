Пентагон предупреждает Силиконовую долину: помогать Китаю не нужно

Дональд Трамп и его главный военный советник встретились с генеральным директором Google по поводу опасений, что сотрудничество Силиконовой долины с Китаем может принести пользу китайским военным.

Такие опасения отражают понимание того, как определенные технологии, разработанные для гражданских целей, могут также обеспечить военные преимущества в стратегическом соревновании между США и Китаем.

Почему военные пришли в Google

Встреча состоялась после того, как генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, выразил критику в адрес Google за продолжение технологического сотрудничества с китайскими партнерами во время своего выступления в Комитете Сената по вооруженным силам 14 марта.

Затем в своем аккаунте в Твиттер президент Трамп также раскритиковал такой подход:

"Google помогает Китаю и его вооруженным силам, но не США. Ужасно!" "Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем, когда отраслевые партнеры работают в Китае, зная, что для Китая это косвенно выгодно в том числе в военной сфере", — сказал Данфорд.

Американские технологические компании, работающие с Китаем над инициативами в области искусственного интеллекта, "…помогут авторитарному правительству установить контроль над собственным народом … и это позволит китайским военным воспользоваться технологией, которая разработана в Соединенных Штатах", — особо подчеркнул Данфорд.

Данфорд в конце концов встретился с Сундаром Пичаи, главным исполнительным директором Google, 27 марта, сообщает издание Bloomberg. Поговорил с ним и Трамп, который остался этим разговором доволен и сообщил, что

"…Пичаи решительно заявил — он работает для США, а не для китайских военных".

Из-за чего шум?

Внимание военных и Трампа к сотрудничеству объясняется успехами США в оборонных инновациях по части ИИ. При этом известно, что Китай разработал национальную стратегию "военно-гражданского объединения", направленную на мобилизацию и использование растущего технического сектора для военных инноваций.

Прямой контроль китайского правительства через государственные компании и влияние на частные китайские компании обеспечивает "трубопровод" для быстрого использования технологий частного сектора в военных нуждах. Вот почему необходимо следить за тем, что и как разрабатывает Китай совместно с нашими специалистами, даже если все говорят, что технология чисто гражданская, отмечает представитель правительства США Патрик Шанахан.

"США также активно стремятся использовать коммерческие технологии для поддержки оборонных инноваций. Но проверка только Google может показаться несправедливой, потому что не только эта компания давно работает с Китаем. Другие американские технологические гиганты, такие как Amazon, Apple, IBM и Microsoft, управляют исследовательскими центрами в Китае — и многие из их проектов связаны с ИИ", — пишет пресса.

Так что "полоскание" Google больше похоже на показательную "порку", которая должна дать понять всем американским компаниям — если вы работаете в Китае или с Китаем, делать это нужно в максимально "закрытом" режиме.

Фото:xoroshiy.ru