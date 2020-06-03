Трамп, Северная Корея и ядерный арсенал - задача с тремя известными?

Паскаль Захари, специалист по военной и гражданской инженерии с 40-летним опытом, а также бывший автор "The Wall Street Journal" и автор книги "Глобальное Я" о новой мировой экономике, рассказал в статье для "Spectrum" о том, чего стоит ждать от администрации Трампа в вопросе Северной Кореи.

Обама-Трампова магистраль: как меняется ядерный потенциал США

Кто-то должен объяснить Дональду Трампу, что модернизация ядерного арсенала Америки, которой он уже активно хвастается, — процесс долгий и затратный.

Начать историю стоит с администрации Барака Обамы, которая, собственно, и инициировала эту модернизацию — в стране сейчас более 4 000 единиц ядерного оружия, а также множество носителей (самолеты, подлодки и прочая техника), и большая часть этого "зоопарка" нуждается в улучшении. Эта инициатива Обамы была одобрена всеми, включая и его прямых оппонентов.

Казалось бы — Трампу достаточно просто продолжить начатое предшественником, обходясь без громкой риторики.

Задача, однако, состоит в том, чтобы не попасть в ловушку, в которой улучшенное ядерное оружие как сдерживающее средство повышает привлекательность использования его в бою. И Трамп, кажется, уже в эту ловушку попал: усилия страны по "модернизации" своего ядерного арсенала, как ожидается, обойдутся в 348 миллиардов долларов только за следующие 10 лет.

Проблема заключается даже не в длительности модернизации или суммах, которые на нее пойдут.

Она заключается в риторике Трампа:

он любит как выдавать желаемое за действительное, так и игнорировать своих же экспертов.

"Кто-нибудь, объясните ему"

Чтобы лучше понять ситуацию с Трампом, нужно вернуться немного назад — во времена Джона Ф. Кеннеди и "Лунной программы". Кеннеди в значительной степени полагался на своего советника по науке и технологиям Джерома Виснера, члена Совета Европы.

В 1982 году Виснер предупредил: оружие, которое создает угрозу уничтожения, не может быть использовано — слишком большая ответственность.

"…печальный факт этой эпохи заключается в том, что наше население не может быть защищено ничем, кроме навыков политиков. Только они влияют сейчас на шансы ядерной войны", — отмечала тогдашняя пресса.

Как решил президент Кеннеди, отвергая совет своих генералов о нападении на Кубу, ни одна страна не выиграет ядерную войну. Последствия этой войны настолько ужасны, что даже в самый разгар холодной войны на кнопку так никто и не нажал. А сегодня Трамп в социальных сетях хвастается "ядерным чемоданчиком" и сообщает, что у США достаточно сил для уничтожения любого противника.

Угрозы и наступательная риторика — одна из "фишек" Трампа. Но ему стоит помнить, что бизнес (из которого он пришел в политику) и политика — вещи несколько разные. Особенно когда дело касается вопросов ядерной войны.

Фото:evrensel.net