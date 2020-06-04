Беспокойный "Комсомолец": советская подлодка все еще фонит

Атомная ударная подводная лодка ВМФ СССР "Комсомолец" вернулась в заголовки новостей через 30 с лишним лет после того, как затонула у берегов Норвегии.

Как оказалось, она все еще радиоактивна, причем утечка, по данным СМИ, приводит к превышению нормального фона в 800 000 раз.

Почему же ее до сих пор не подняли?

Что случилось на "Комсомольце"

7 апреля 1989 года на "Комсомольце", который был рядом с Норвегией (примерно в 321 километре к северу), произошел пожар.

Истинная его причина не установлена до сих пор, но, по данным экспертов, огонь привел к разрушению балластной системы (цистерн), в результате чего в них попала вода. Это привело к неуправляемому погружению, и лодка затонула, опустившись примерно на 1,6 км вместе с бортовым ядерным реактором и двумя ядерными торпедами, содержащими плутоний.

В результате драматических усилий по спасению корабля удалось сохранить жизни 27 человек, 42 погибли.

Какова обстановка сейчас

"Комсомолец" остается в Норвежском море в течение более чем 30 лет, излучая радиоактивность. Работая на исследовательском роботизированном судне "GO Sars", норвежские и российские исследователи брали пробы воды и грунта в 90-х, 00-х и 10-х годах, и все это время лодка продолжала излучать радиацию. Также было предпринято несколько попыток подъема лодки, последняя из которых состоялась в 1993 году, по оказалась неудачной — подвела система тросов.

"Сейчас радиоактивность в зоне достигает от 100 до 800 беккерелей (международная единица измерения радиоактивности) на литр. Это намного выше, чем у окружающей морской воды, которая была оценена в 0,001 беккерелей на литр. Суть в том, что 800 беккерелей — не такой критичный показатель, поскольку на такой глубине радиация для проходящих рядом судов не опасна", — отмечают исследователи.

Пока все хорошо. Но что будет дальше?

Исследователи полагают, что текущий уровень излучения не несет угрозы даже для морских обитателей, в том числе тех, которые в "рыболовной" Норвегии являются ключевыми для добычи и экспорта.

"Уровни, которые мы обнаружили, были явно выше нормальных в океанах, но они не были угрожающе высокими", — объяснила руководитель экспедиции Хильда Элиз Хелдал.

Однако эксперты отмечают:

ситуация очень неприятная, поскольку при подъеме неизбежно возникнут проблемы разрушения и так уже разрушенной лодки, а если оставить все так, как сейчас, корпус просто "растворится".

Тогда как минимум торпедный плутоний "выльется" в океан, а ядерный ректор, лишившись остатков "защиты", может вызвать серьезный всплеск уровня излучения.

Фото:npr.org