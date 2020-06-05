Российские системы глушения в Сирии заметны даже с МКС

Усилия России, направленные на укрепление обороны одной из ключевых военных баз в Сирии, вызывают проблемы у "соседей", в том числе у Израиля.

Аппаратура подавления и "подделки" GPS, благодаря которой авиабаза в Хмеймиме надежно защищена, настолько мощная, что проблемы с GPS возникают даже в аэропорту Кипра.

Масштаб проблемы

По сообщению газеты "Times of Israel", пилоты, пролетающие по маршрутам ближневосточных "магистралей", начали сталкиваться с неверными или недоступными данными GPS-систем еще весной 2018 года.

Проблема, по их словам, заключалась в использовании где-то на земле систем, которые либо вовсе не дают сигналу попасть в GPS-аппаратуру, либо подменяют его на неверный, в результате чего пилот не может понять положение самолета и проверить маршрут.

Первоначально проблема была ограничена самолетами, летающими достаточно близко к базе:

сигнал, по-видимому, "наземный", так что искривление Земли ограничивает его эффективность на больших расстояниях.

Однако затем помехи стали мощнее и достигли международного аэропорта "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, вызвав некоторые проблемы у диспетчеров. По данным специалистов, расширение зоны действия означает перемещение всей системы глушения на бОльшую высоту.

Сбои GPS также были зарегистрированы в международном аэропорту "Ларнаки" на острове Кипр, расположенном примерно в 240 километрах.

"Помехи заметны даже с МКС"

По словам профессора Техасского университета Тодда Хамфриса (специалиста по навигации и системам связи), источником сбоев GPS является авиабаза Хмеймим. Хамфри, используя различные инструменты, в том числе датчики на Международной космической станции, говорит, что он "на 90-95%" уверен, что источником является база.

"Сигнал настолько силен, что я вижу его по данным с МКС", — сообщил Хамфрис изданию "Times".

Специалисты отмечают, что помехи достаточно мощные для того, чтобы мешать даже беспилотной технике. Глушение началось примерно через три месяца после атаки на Хмеймим — по данным военных, в ней принимали участие в том числе 10 беспилотных аппаратов, а еще три беспилотника были направлены против российских войск в порту Латакия.

Россия утверждает, что все беспилотники были успешно сбиты. Однако это не помешало Москве добавить "мощности" — помимо новых систем ПВО, применяемых в регионе, появились, видимо, и новые системы глушения.

"Российским специалистам стоит более точно ограничить работу системы, либо использовать что-то другое. На текущий момент проблема может затронуть и гражданскую авиацию", — сообщают СМИ.

Фото:theverge.com