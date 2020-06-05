Неизвестная бомба взорвалась 75 лет спустя

Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва.

Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.

Что произошло в Лимберге

Жители города сообщили, что ранним утром 23 июня услышали и ощутили сильную вибрацию, похожую на взрыв. Он был настолько мощным, что местные сейсмологи даже зафиксировали его как землетрясение. По счастью, было воскресенье, так что на поле не оказалось людей или техники.

Полиция, первой прибывшая на место, отметила, что ранее о наличии бомб или подозрении на "минирование" в данном районе жалоб не поступало.

Осмотр места происшествия удивил всех:

на ячменном поле жители увидели воронку диаметром в 10 метров и глубиной в 4,3 метра.

Согласно данным BBC, эксперты, приехавшие на обследование места ЧП, вскоре сообщили — случайно сдетонировал 250-киллограммовый авиафугас, сброшенный, скорее всего, союзными войсками.

Снаряд, вероятно, был чем-то вроде "M43", "AN-M43" или "AN-M64", то есть боеприпасом общего назначения, который был нужен для уничтожения строений. Его конструкция была нарочно сделана такой, чтобы они как можно дольше не детонировали, пробивая здания навылет и только тогда взрываясь.

В сохранившихся руководствах по применению подобных бомб они описаны как

"…применяемые с целью уничтожить стальные железнодорожные мосты, железные дороги, морские суда (легкие крейсеры), бетонные доки, здания (в том числе заводы и фабрики)". А в районе Лимберга (тогда фигурировавшем на картах как "Лимбергское поле") располагались важные железнодорожные узлы Германии и несколько станций логистики, что и объясняет наличие такой бомбы.

"Даже через 200 лет будут находить бомбы"

"Кто бы не занимался возделыванием ячменя на этом поле, он и понятия не имел о таком "сюрпризе" под гонами. Даже 75 лет спустя Вторая мировая все еще продолжает напоминать о себе — и это проблема не только Германии, но и других стран Европы. К счастью, настолько мощные взрывы — редкость, однако данный случай мгновенно стал известен по всему миру. Эксперты-поисковики все еще работают над поиском бомб, однако их не слишком много, а на Европу были сброшены сотни тысяч самых разных бомб. При этом, как сетуют СМИ, никто не ведет их учета: в статье, которую опубликовали еще в 2016 году в издании "Air & Space", представлено мнение немецкого эксперта по боеприпасам времен войны, который считает, что эта проблема останется характерной для Европы еще весьма долгое время. "Уверяю — и через 100-200 лет будущие поколения будут их обнаруживать", — подчеркнул специалист.

Фото:ava360.com