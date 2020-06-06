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Автор Евгений Стриж

Пентагон использовал клещей для биологической войны?

Силовые структуры

Палата представителей добавила необычную поправку к оборонному бюджету США на 2020 год: требование, чтобы Министерство обороны раскрыло подробности любых исследований касательно биологических войн, проведенных им с использованием клещей во время Холодной войны.

Требование вытекает из утверждений о том, что болезнь Лайма на самом деле была создана искусственно, а затем по случайности "прижилась" в дикой природе.

Тайная история болезни Лайма

Поправка, сообщает издание "Roll Call", была внесена ​​в бюджет обороны конгрессменом из Нью-Джерси Кристофером Смитом. Он призывает правительство США

"…провести анализ того, проводило ли министерство обороны эксперименты с клещами и другими насекомыми на предмет использования в качестве биологического оружия в период с 1950 по 1975 годы".

Если проводились какие-либо исследования, в Пентагоне

"…должны предоставить комитетам по вооруженным силам Палаты и Сената отчет о масштабах экспериментов и о том, были ли какие-либо клещи или насекомые, использованные в таких экспериментах, выпущены на волю из лабораторий".

Почему СМИ и чиновники заинтересовались

Возможно, интерес к теме всколыхнуло издание "Укушенные: тайная история болезни Лайма как биологического оружия", в которой ее автор, Вилли Бургдорфер (человек, открывший бактерию, вызывающую данную болезнь) утверждает, что она появилась не сама по себе, а как результат неудачных экспериментов см биологическим оружием.

Бургдорфер, к слову, помимо своей исследовательской работы участвовал и в программах биологической войны, в том числе тех, которые были связаны с кровососущими насекомыми, (блохами, клещами, комарами). Тем не менее, эксперты сообщили изданию "Buzzfeed", что нет никаких доказательств — научных или иных — которые бы указывали на то, что правительство имело какое-либо отношение к болезни Лайма.

Откуда в США болезнь Лайма

Биологические "жучки" — не совсем новая идея. Имперская Япония "вооружала" насекомых — как правило, блох — чумой и холерой, чтобы применять их против китайского населения. Японская военная организация, ответственная за исследование, называлась "Подразделение 731", и часть ее специалистов после окончания войны оказалась в США.

Несмотря на совершение серьезных, вопиющих преступлений против человечности (включая вивисекцию), члены подразделения были подвергнуты достаточно легкому наказанию союзниками. Взамен участники "Подразделения 731" предоставили Штатам материалы исследований.

Болезнь Лайма сегодня поражает около 30000 человек в год, в основном в северо-восточных Соединенных Штатах. В книге утверждается, что исследование биологической войны с участием клещей проводилось в Форт-Детрике, штат Мэриленд, и на Плам-Айленде, Нью-Йорк — в обеих областях болезнь очень распространена. Чем закончится эта история, пока неясно, но возможная проверка в Минобороны прольет свет на эту историю.

Фото:backpacker.com

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