Китайская версия GPS почти завершена

В марте Китай приступил к завершению многолетнего проекта по созданию собственной глобальной навигационной спутниковой системы — проекта, который сделает его независимым от иностранных конкурентов.
Проект под названием "BeiDou" станет китайской альтернативой "GPS".
Что предлагают инженеры Китая и зачем Поднебесной такая система?
"Последний спутник в навигационной системе, "BeiDou-3", успешно вышел на геостационарную орбиту. Запуск всей системы целиком запланирован на май, сейчас ведутся последние приготовления. По итогу система будет конкурировать с американским "GPS", российским "ГЛОНАСС" и европейским Galileo", — рапортуют китайские СМИ.
"BeiDo" — отличный пример того, как Китай стремится создавать и предлагать коммерческие альтернативы западным технологическим платформам, от запчастей и программ до оборудования 5G от "Huawei".
По словам представителя "BeiDou", система уже работает в тестовом режиме — примерно 70% китайских смартфонов, создаваемых для внутреннего рынка, могут к ней подключаться. Также приемники данных "BeiDou" были интегрированы в более чем 6,5 миллионов такси, автобусов и грузовых автомобилей.
"По состоянию на 2019 год у нас более 400 миллионов пользователей по всему миру. Более 30 стран, в основном на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, используют эту систему, в том числе для различных проектов в Индонезии, Кувейте, Уганде, Мьянме, на Мальдивах, в Камбодже, Таиланде и России", — более подробно рассказывают в компании.
В будущем китайское правительство рассматривает "BeiDou" и сопутствующие услуги как один из ключевых проектов в рамках реализации инициативы "Один пояс — один путь".
Эту инициативу можно описать как "Шелковый путь XXI века":
Для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "BeiDou" станет альтернативой международным системам. Краеугольным камнем модернизации НОАК была долгое время именно сильная зависимость от "традиционных" западных систем позиционирования, а теперь сеть "BeiDou" решит этот вопрос. Она уже интегрирована в систему командования "PLA" и программы наведения оружия — в частности, применяется в ракете "Ra'ad -II".
Завершение многолетних усилий является иллюстрацией долгосрочной стратегии Китая в сфере "дублирования" систем, стратегически важных для военных и бизнесменов. И именно эта стратегия постепенно снижает количество "болевых точек", которые известны Вашингтону или Москве.
Фото:mosoah.com
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