Китайская версия GPS почти завершена

В марте Китай приступил к завершению многолетнего проекта по созданию собственной глобальной навигационной спутниковой системы — проекта, который сделает его независимым от иностранных конкурентов.

Проект под названием "BeiDou" станет китайской альтернативой "GPS".

Что предлагают инженеры Китая и зачем Поднебесной такая система?

Что известно о новой системе

"Последний спутник в навигационной системе, "BeiDou-3", успешно вышел на геостационарную орбиту. Запуск всей системы целиком запланирован на май, сейчас ведутся последние приготовления. По итогу система будет конкурировать с американским "GPS", российским "ГЛОНАСС" и европейским Galileo", — рапортуют китайские СМИ.

"BeiDo" — отличный пример того, как Китай стремится создавать и предлагать коммерческие альтернативы западным технологическим платформам, от запчастей и программ до оборудования 5G от "Huawei".

Система предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также передачи данных для коммерческих и военных пользователей.

По словам представителя "BeiDou", система уже работает в тестовом режиме — примерно 70% китайских смартфонов, создаваемых для внутреннего рынка, могут к ней подключаться. Также приемники данных "BeiDou" были интегрированы в более чем 6,5 миллионов такси, автобусов и грузовых автомобилей.

"По состоянию на 2019 год у нас более 400 миллионов пользователей по всему миру. Более 30 стран, в основном на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, используют эту систему, в том числе для различных проектов в Индонезии, Кувейте, Уганде, Мьянме, на Мальдивах, в Камбодже, Таиланде и России", — более подробно рассказывают в компании.

Где и как будут применять

В будущем китайское правительство рассматривает "BeiDou" и сопутствующие услуги как один из ключевых проектов в рамках реализации инициативы "Один пояс — один путь".

Эту инициативу можно описать как "Шелковый путь XXI века":

Пекин заключил торговые, инфраструктурные и долговые сделки с множеством стран, что позволит ему продвигать "BeiDou" за пределами Китая, увеличивая геополитическую и экономическую значимость.

Для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "BeiDou" станет альтернативой международным системам. Краеугольным камнем модернизации НОАК была долгое время именно сильная зависимость от "традиционных" западных систем позиционирования, а теперь сеть "BeiDou" решит этот вопрос. Она уже интегрирована в систему командования "PLA" и программы наведения оружия — в частности, применяется в ракете "Ra'ad -II".

Завершение многолетних усилий является иллюстрацией долгосрочной стратегии Китая в сфере "дублирования" систем, стратегически важных для военных и бизнесменов. И именно эта стратегия постепенно снижает количество "болевых точек", которые известны Вашингтону или Москве.

Фото:mosoah.com