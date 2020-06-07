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Автор Евгений Стриж

Ракетные войска Китая растут с беспрецедентной скоростью

Силовые структуры

Китайские ракеты большой дальности играют центральную роль в военных планах страны. И в случае вооруженного конфликта между Китаем и США они станут тем оружием, о котором больше всего беспокоятся американские военные.

Несмотря на ключевую роль в китайской стратегии ведения боевых действий, служба, ответственная за эти ракеты - Ракетные войска Народно-освободительной армии (РВ НОАК) - остается, пожалуй, самой "непрозрачной" ветвью вооруженных сил Пекина.

Что скрывается за "бамбуковым занавесом" китайских ракетчиков?

Почему растет количество служащих в РВ НОАК

Хотя РВ НОАК регулярно показывают новинки в своем арсенале — от межконтинентальных баллистических ракет "DF-31" и "DF-41" (МБР) до гиперзвуковых "DF-17" — на различных парадах, внутри структуры на данный момент идет большая "перестройка", подробности которой прессе не разглашаются.

Если отследить новости по этой теме, то можно увидеть интересную деталь: количество ракетных бригад в НОАК подскочило с 29 до 40, увеличившись более чем на 35%, всего за 3 года.

Чтобы понять и осмыслить причины такого роста, нужно немного погрузиться в историю. Ракетные силы Народно-освободительной армии начинались как артиллерийский отряд, сформированный в 1966 году.

К концу десятилетия он разместился примерно на восемь стратегических ракетных полков, которые впоследствии были "перестроены" в бригады. Еще три бригады были добавлены в 1970-х годах, на том тогда и успокоились.

С конца 1980-х годов начался очередной виток наращивания "мускулов": из-за появления новых типов ракет нужны были новые бригады. Так между 1980 и 2001 годами появились еще 4 бригады.

А первое десятилетие "нулевых" характеризовалось еще более быстрым ростом: в период с 2001 по 2010 год появились еще 11 бригад, 8 из которых получали как раз новинки типа "DF-31" и "CJ- 10".

Таким образом, можно проследить закономерность:

  • появление новых бригад почти всегда было связано с появлением новых типов ракетного вооружения.

Китай старается всех перехитрить?

Обзор доступной информации в китайских новостных и веб-источниках об 11 новых бригадах предлагает дополнительные подсказки относительно направления и причин этого расширения.

Наиболее интересна, пожалуй, 644-я бригада, созданная в июле 2017 года. Она занималась испытанием таких проектов, как "DF-41" (новейшая МБР), "DF-17" (гиперзвук). Учитывая этот график и предыдущую схему создания новых бригад для размещения новых ракет, бригада, вероятно, станет самой "продвинутой".

Кроме того, сообщалось, что этому отряду было присвоено название "Новое поколение 1-й бригады Донфенг". Такие названия иногда предоставляются подразделениям, которые первыми достигли важного рубежа — например, 1-я бригада "Дунфэн" стала "первопроходцем" в использовании ракет "Дунфэн".

Таким образом, Китай ведет "двойную игру": на парадах показывает технологии, которые якобы еще только в разработке, а на деле уже создает под них бригады и готов комплектовать эти бригады всем необходимым. И мы видим блестящую реализацию знаменитой стратагемы "Тот, кто пребывает в покое, не раскрывает своих планов".

Фото:uboyno.ru

 

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