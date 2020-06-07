Военные против коронавируса: французский «Morphée»

Недавно Франция впервые использовала военно-воздушный госпиталь, чтобы перевезти гражданских пациентов, тяжело больных "COVID-19", из перегруженных больниц в другие учреждения.
Изначально система была разработана для того, чтобы доставить серьезно раненых солдат обратно во Францию из зон военных действий, но на данный момент она помогла спасти минимум 24 человека, больных новым коронавирусом.
Что это за система, известная как "Morphée"?
"Morphée" — модульная больница с отделением интенсивной терапии для пациентов, которым необходима эвакуация на большие расстояния. Грубо говоря, это сборный пункт реанимации и поддержания жизненных показателей, который можно использовать как в самолетах, так и на земле.
Введённый в строй в 2006 году, "Morphée" применялся около 5 раз — в частности, в ходе конфликтов в Афганистане и Косово.
Но 18 марта 2020 года Франция впервые использовала его внутри страны и в гражданских целях. Сообщается, что с помощью комплекса успешно транспортировали людей из Мюлуза (город на востоке Франции) в армейские больницы в Марселе и Тулоне.
"Morphée" напоминает конструктор — это множество модулей, на сборку которых нужно несколько часов. Если все пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких, предел комплекса — 6 пациентов, паспортный максимум для обычных ситуаций — 12.
Системы "Morphée" рассчитаны на то, что полет будет не совсем "гражданским" — по военным транспортникам могут вести огонь, так что пациентов крепят к носилкам с помощью четырехточечной системы ремней (как у пилотов истребителей). Носилки оснащены колесами, их можно регулировать так, чтобы пациент лежал, полулежал или сидел.
Система весьма современная:
На случай, если кислорода в крови недостаточно, припасен "Carefusion LTV 1200" — аппарат, который компенсирует 4-процентное снижение количества кислорода в крови, которое происходит, например, при поъеме с уровня моря на высоту 2400 метров.
В дополнение к модулю интенсивной терапии в "Morphée" предусмотрены кабинеты для врачей.
Гордость создателей - мини-лаборатория, которая позволяет оперативно сделать множество анализов, от уровня гемоглобина в крови до наличия в ней каких-либо веществ. Также кабинеты соединены сетью видеокамер, которые позволяют врачам из своих кабинетов вести наблюдение за пациентами.
Фото:star.com.tr
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