Военные против коронавируса: французский «Morphée»

Недавно Франция впервые использовала военно-воздушный госпиталь, чтобы перевезти гражданских пациентов, тяжело больных "COVID-19", из перегруженных больниц в другие учреждения.

Изначально система была разработана для того, чтобы доставить серьезно раненых солдат обратно во Францию ​​из зон военных действий, но на данный момент она помогла спасти минимум 24 человека, больных новым коронавирусом.

Что это за система, известная как "Morphée"?

Где использовали "Morphée"

"Morphée" — модульная больница с отделением интенсивной терапии для пациентов, которым необходима эвакуация на большие расстояния. Грубо говоря, это сборный пункт реанимации и поддержания жизненных показателей, который можно использовать как в самолетах, так и на земле.

Введённый в строй в 2006 году, "Morphée" применялся около 5 раз — в частности, в ходе конфликтов в Афганистане и Косово.

Но 18 марта 2020 года Франция впервые использовала его внутри страны и в гражданских целях. Сообщается, что с помощью комплекса успешно транспортировали людей из Мюлуза (город на востоке Франции) в армейские больницы в Марселе и Тулоне.

Как "Morphée" помогает врачам

"Morphée" напоминает конструктор — это множество модулей, на сборку которых нужно несколько часов. Если все пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких, предел комплекса — 6 пациентов, паспортный максимум для обычных ситуаций — 12.

Системы "Morphée" рассчитаны на то, что полет будет не совсем "гражданским" — по военным транспортникам могут вести огонь, так что пациентов крепят к носилкам с помощью четырехточечной системы ремней (как у пилотов истребителей). Носилки оснащены колесами, их можно регулировать так, чтобы пациент лежал, полулежал или сидел.

Система весьма современная:

например, устройство "Propaq 100" контролирует частоту пульса, дыхание, артериальное давление и температуру пациента, измеряет концентрацию углекислого газа на выдохе, чтобы врачи знали, чрезмерно или недостаточно поступление к пациентам кислорода.

На случай, если кислорода в крови недостаточно, припасен "Carefusion LTV 1200" — аппарат, который компенсирует 4-процентное снижение количества кислорода в крови, которое происходит, например, при поъеме с уровня моря на высоту 2400 метров.

Что еще предусмотрели создатели

В дополнение к модулю интенсивной терапии в "Morphée" предусмотрены кабинеты для врачей.

В них есть как мебель (ящики, шкафы), так и холодильные установки (например, для хранения крови), системы анализов, а также дефибрилляторы и оборудование для ЭКГ.

Гордость создателей - мини-лаборатория, которая позволяет оперативно сделать множество анализов, от уровня гемоглобина в крови до наличия в ней каких-либо веществ. Также кабинеты соединены сетью видеокамер, которые позволяют врачам из своих кабинетов вести наблюдение за пациентами.

Фото:star.com.tr