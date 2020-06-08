Космические планы Китая могут включать помощь со стороны России

Недавно Китай продемонстрировал одну из крупнейших в мире космических ракет — 4000-тонный "Long 9". Главный конструктор проекта, Лонг Лехао, предоставил новинку как "планируемую к полетам в 2030 году".

Что интересного известного об этой ракете, космической программе Китая и сотрудничестве с Россией?

Что известно о новой китайской ракете

"LM-9" имеет диаметр 10 метров, высоту 100 метров, тягу 6000 тонн от четырех двигателей первой ступени и четыре ракеты-носителя. С такими параметрами главный конструктор проекта Лонг Лехао сообщил, что

"…ракета сможет поднять 140 метрических тонн на низкую околоземную орбиту (LEO), доставить 50 тонн на Луну и 44 тонны в точку, из которой планируется забирать грузы на Марс".

С учетом цели Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) сделать все ракеты-носители полностью пригодными для повторного использования к 2035 году, многоразовая версия "LM-9", вероятно, уже находится в разработке.

Что еще китайцы хотят делать в космосе

В то время как некоторые сообщаемые государственными СМИ Китая идеи довольно причудливы (например, космическая орбитальная ферма), у страны есть и более реальные планы. Например, активно обсуждается идея создания орбитальных солнечных электростанций — и для них потребуются тяжелые ракеты-носители, и "LM-9" подойдет идеально.

Китайское национальное космическое управление (CNSA), к слову, проект "LM-9" пообсуждать всего радо — там уже заявили, что

"…планы на "LM-9" большие. В дополнении к лунным миссиям и созданию лунной китайской базы, "LM-9" используют как средство доставки роверов на Марс".

И конечно же, пригодится "LM-9" и для вывода на орбиту военных грузов — от спутников до ракетных систем.

Чем поможет Россия

В новостях, связанных с "LM-9", китайско-российское космическое сотрудничество освещается благожелательно и с позитивными нотами: в частности, "CNSA" и "Роскомос" уже подписали соглашение о сотрудничестве в области освоения космоса, охватывающее вопросы от исследования Луны до мониторинга орбитального космического мусора.

По сообщениям российских СМИ, Китай и Россия рассматривают возможность сотрудничества в создании сверхтяжелой космической ракеты-носителя — и вполне может оказаться, что "LM-9" — один из ее ранних вариантов. Также в СМИ сообщают, что в середине 2020-х годов может быть запущена китайско-российская космическая платформа.

Также губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин заявил в начале июля 2018 года, что его провинция планирует создание китайско-российского космического центра, в котором будет работать совместная команда ученых. Хайнань — один из самых перспективных китайских космических центров, а российский опыт длительных пилотируемых космических полетов и исследований в дальнем космосе может очень хорошо сочетаться с китайскими супер-ракетами и электронными технологиями.

Как показывают все эти факты, у Китая явно есть планы сделать космос центральным элементом приложения "мягкой силы".

Фото:zasasyxije.tk