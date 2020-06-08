Защитные костюмы DARPA следующего поколения могут быть вдохновлены акулами

Существующие костюмы защиты от химических и биологических угроз трудно носить и им не хватает защитных свойств. Именно такой вердикт вынесли специалисты американского ведомства "DARPA", ответственного за разработку новейших технологий и систем для военных.
В качестве способа решения проблемы они предлагают вспомнить биологию и "подсмотреть" за акулами.
Специалисты "DARPA" сосредоточились на нескольких ключевых проблемах современных костюмов, решить которые поможет анализ шкуры акулы.
"Мы хотим сделать костюмы более удобными. Сейчас они несовершенны — так, в ходе работы в очагах вспышки Эболы в 2014 и 2017 годах (Африка) только на то, чтобы провести их полное обеззараживание, а затем надеть на военных, уходило по 6 часов. То есть если рабочий день составлял 8 часов, на пациентов оставалось всего 2", — отмечают в ведомстве.
Итоговый образец должен подойти как гражданским, так и военным специалистам — он будет более прочным, чем нынешние, и более легким. Структура акульей шкуры поможет также в унификации: он сможет спасать владельца как от химических, так и от биологических угроз.
"Мы выбрали именно акул потому, что их шкура обладает рядом интересных свойств. Во-первых, она "противообрастающая", то есть ее текстура такова, что даже микробы и бактерии на ней не могут надолго остаться. Во-вторых, для акул характерна хорошая сопротивляемость бактериальным и грибковым инфекциям", — отмечают в ведомстве.
В частности, костюм должен
На основе этих данных как в "DARPA", так и в частных компаниях вскоре начнут создавать опытные образцы, которые затем в рамках конкурса получат финансирование и смогут создать предсерийные изделия к 2025 году.
Предложения от промышленности должны поступить в начале 2020 года, а агентство вместе с победителем позже создаст демонстратор носимых технологий к 2025 году.
"Текущие химические и биологические угрозы — это то, с чем сталкиваются и военные, и гражданские специалисты. Но несмотря на значительные финансовые вложения и достижения в военных технологиях вопрос костюмов защиты остается нерешенным уже более 10 лет. Те костюмы, которые применяются сейчас, добавляют к очевидным проблемам еще и логистические и технические, поскольку доставка и подготовка к костюмов к работе — дело небыстрое", — отметили в ведомстве.
Фото:sports.squibs.org
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