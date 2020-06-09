США проиграли вымышленную войну с Ираном в 2002 году

В 2002 году Пентагон устроил военную игру, которая должна была показать, какой будет война с Ираном. Неожиданно для всех США проиграли.

Какие уроки извлекли Штаты и как вообще сумели проиграть?

История учений

Серия военных игр "Вызовы тысячелетия", придуманная Конгрессом, должна была помогать разрабатывать и проверять новые концепции войны.

Сценарий был простым:

"синие" вторгались к "красным" в "виртуальный" Иран.

По легенде, борьба велась за спорные территории, открывающие выход к большим портам.

Цель "синих" состояла в блокировании работы этих портов и логистики региона либо уничтожении "красных",

состояла в блокировании работы этих портов и логистики региона либо уничтожении "красных", цель "красных" — в "спасении" своих территорий от интервентов.

В качестве генералов присутствовали весьма значимые личности: в частности, Пентагон попросил отставного генерала морской пехоты Пола Ван Рипера покомандовать "красными" силами. Ван Рипер считается человеком неординарного мышления и очень любит необычные тактические ходы. Именно это, по мнению экспертов, и привело в итоге к разгрому "синих".

День первый: разгром американской армии

Ван Рипер решил перейти в наступление, как только войска США окажутся в зоне действия. Администрация Буша недавно объявила о своей доктрине "упреждения", что означало, что США нанесут первый удар, не дожидаясь хоть какого-то наращивания угрозы "синих".

Генерал "красных" понимал, что если два авианосца, шесть десантных кораблей и их конвой атакуют сообща, то просто задавят его. Поэтому, как только корабли США оказались в пределах досягаемости, войска Ван Рипера обстреляли их из наземных ракетных установок. Одновременно группа скоростных катеров, загруженных взрывчаткой, начала "атаку камикадзе".

"Все закончилось через пять, может быть, десять минут", — сказал тогда Ван Рипер. С "потопленным" флотом США, в том числе кораблями с десантом морской пехоты, учения были фактически завершены в "первом тайме". Красная команда победила.

День второй: попытки "починить" репутацию

Чтобы продолжить учения, "диспетчеры" учений (люди, управляющие всем их ходом и контролирующие сценарии) "восстановили" флот США и решили попробовать снова.

При этом в ходе перерыва "красная" команда использовала неортодоксальные средства для общения, расстраивая американскую разведку "синих", которая из-за этого не смогла их прослушать.

Ван Рипер начал свою атаку на американский флот, как описывает "The Guardian", "…дав сигнал не в радиопередаче, которая могла быть перехвачена, а в закодированном сообщении, передаваемом с минаретов мечетей при призыве к молитве". Также он применял мотоциклистов, которые перевозили устные и письменные приказы.

Чтобы спасти остатки репутации "синих", "диспетчер" начал накладывать на "красны" ограничения: им запретили сбивать вражеские самолеты. Затем Ван Рипера вынудили подставить системы ПВО под атаки "синих", и генералу это просто надоело. Он оставил руководство своими силами и не пожалел "лестных" слов в послеоперационном отчете.

Очевидно, что "контролеры" в конечном итоге просто пытались протолкнуть "видение войны" тогдашней американской администрации, и не их вина, что в итоге "синие" победили на второй попытке нечестно. Но урок учений заключается не в этом, а в простом факте: враг всегда сделает то, что нужно для победы, а не то, что нужно для отчета.

Фото:nzherald.co.nz