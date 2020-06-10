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Автор Евгений Стриж

Эксперты Пентагона предсказали появление коронавируса в 2017 году

Силовые структуры

Документ 2017 года, созданный Северным командованием ВС США, предупреждал, что будущая пандемия может иметь серьезные последствия для вооруженных сил и всей нации.

В нем отмечается, что "новое респираторное заболевание" может распространиться по всему миру, серьезно затрагивая американское общество и экономику в течение двух лет.

В докладе также прогнозируется глобальная нестабильность, приводящая к серьезным социальным потрясениям, терроризму и государственной агрессии.

Что за документ нашли

Документ, известный как "Plan 3650", был показал на портале "The Nation". В нем описываются различные виды угроз, с которыми, по мнению составителей, военным придется столкнуться в ближайшие годы: от терроризма до биологического оружия.

Как оказалось, "Plan 3650" с невероятной точностью предсказывает проблему, с которой китайские власти столкнулись в первые дни эпидемии в Ухане.

"В отличие от химических и радиологических опасностей, биологические могут развиваться месяцами, прежде чем медики забьют тревогу, а с определенными болезнетворными бактериями и вирусами могут передаваться от человека к человеку.

Ситуация усугубится, если болезнь протекает бессимптомно, а возможность ее выявить ограничена — особенно в случае "имитации" какого-то известного заболевания. Например, гриппа, сезонная вспышка которого никого не удивит", — пишут в "Plan 3650" эксперты.

Насколько точным оказался прогноз

По состоянию на 7 апреля 2020 года в Центре коронавирусной медицины им. Джона Хопкинса зарегистрировано 1,4 миллиона случаев "COVID-19" во всем мире с момента начала вспышки, причем в США выявлено 400 000 случаев. Сайт Центра сообщает о 82 145 смертельных случаях во всем мире.

В отчете, к слову, оказались не только предостережения, но и конкретные меры, которые стоит принимать. Это две основные "миссии": регулирование пандемии внутри страны и поддержка союзников.

В отчете говорится, что наибольшая уязвимость военных — это люди, у которых вспышка может заставить сидеть дома, в то время как оставшийся персонал будет перерабатывать и "выгорать". В качестве профилактики в "Plan 3650" рекомендуется как минимум:

  • частое мытье рук;
  • соблюдение "этикета кашля" (прикрывание рта чем-либо);
  • социальное дистанцирование.

Выводы: "готовь сани летом"

"Восстановление после биологического инцидента может длиться месяцы или даже годы в зависимости от характера и динамики распространения. В неблагоприятных сценариях инцидент приведет к парализации более чем 40% радочей силы страны, что равноценно глобальной катастрофе", — отмечают специалисты в "Plan 3650".

"Plan 3650" может показаться "сухим" документом, который описывает самые негативные сценарии. Таких документов множество, и не только в США. К счастью, часто негативные прогнозы не сбываются — однако в этом случае они сбылись. И в качестве заметки на будущее властям стоит не просто изучать подобные документы, а готовить комплекс мер на случай, если они воплотятся в реальность.

Фото:nypost.com

Темы коронавирус эксперты пентагона
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