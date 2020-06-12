Военный флайборд - будущее или тупиковая технология?

Летом 2019 года правительство Франции предприняло странный рекламный трюк с участием президента страны Эммануэля Макрона.
Макрон поделился в соцсетсях коротким видео, на котором показаны тесты флайборда военными, в частности — полет солдата с винтовкой. Насколько перспективна технология флайбордов и стоит ли Франции ее так активно рекламировать?
Флайборд (дословно можно перевести как "летающая лоска") — платформа, которая способна поднять человека в воздух и перенести либо по заданной, либо по задаваемой "пилотом" траектории.
Видео, которым поделился Макрон, было снято во время ежегодного французского праздника — Дня взятия Бастилии. Снимал, как отмечают в СМИ, не кто-нибудь, а сам изобретатель проекта — Фрэнки Сапата, который также рассказал, что его флайборды понравились французским войскам специальных операций.
Макрон отметил свой пост словами:
"Гордимся нашей армией, современной и инновационной".
Не ясно, означают ли видео и комментарии Запаты, что французская армия приняла флайборды на вооружение. Хотя на видео и демонстрациях они выглядят потрясающе и действительно помогают военным решать различные задачи, в реальности флайборды не слишком прижились.
Компания-производитель утверждает, что флайборды отлично подойдут, например, для перемещения персонала между кораблями, патрулирования, проникновения в защищенные районы, миссий, в которых необходимо быстрое развертывание войск.
Текущая демонстрационная модель может летать со скоростью до 140 километров в час, достигать высоты 150 метров и нести суммарно около 100 килограмм груза.
Есть несколько причин, по которым флайборды вызывают у военных скорее интерес, чем желание закупить их и поставить на вооружение.
Но ключевой проблемой является простой факт: в текущем виде флайборд — это, по сути, дрон, везущий человека. Так почему бы не использовать дрон без него? Он сразу станет маневреннее, практичнее и тише, станет дольше держаться в воздухе и меньше подвергать риску солдат.
Именно в направлении беспилотных дронов в основном развиваются схожие технологии других стран. И Франции, рано или поздно, придется за ними последовать.
Фото:taxalia.blogspot.com
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