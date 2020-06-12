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Автор Евгений Стриж

Военный флайборд - будущее или тупиковая технология?

Силовые структуры

Летом 2019 года правительство Франции предприняло странный рекламный трюк с участием президента страны Эммануэля Макрона.

Макрон поделился в соцсетсях коротким видео, на котором показаны тесты флайборда военными, в частности — полет солдата с винтовкой. Насколько перспективна технология флайбордов и стоит ли Франции ее так активно рекламировать?

История видео

Флайборд (дословно можно перевести как "летающая лоска") — платформа, которая способна поднять человека в воздух и перенести либо по заданной, либо по задаваемой "пилотом" траектории.

Видео, которым поделился Макрон, было снято во время ежегодного французского праздника — Дня взятия Бастилии. Снимал, как отмечают в СМИ, не кто-нибудь, а сам изобретатель проекта — Фрэнки Сапата, который также рассказал, что его флайборды понравились французским войскам специальных операций.

Макрон отметил свой пост словами:

"Гордимся нашей армией, современной и инновационной".

Что умеют флайборды

Не ясно, означают ли видео и комментарии Запаты, что французская армия приняла флайборды на вооружение. Хотя на видео и демонстрациях они выглядят потрясающе и действительно помогают военным решать различные задачи, в реальности флайборды не слишком прижились.

  • Конструкционно флайборды представляют собой газовую турбину, которая питается от встроенного источника.
  • Полетное время — примерно 10 минут, затем нужна "перезарядка".

Компания-производитель утверждает, что флайборды отлично подойдут, например, для перемещения персонала между кораблями, патрулирования, проникновения в защищенные районы, миссий, в которых необходимо быстрое развертывание войск.

Текущая демонстрационная модель может летать со скоростью до 140 километров в час, достигать высоты 150 метров и нести суммарно около 100 килограмм груза.

В чем причина их непопулярности

Есть несколько причин, по которым флайборды вызывают у военных скорее интерес, чем желание закупить их и поставить на вооружение.

  • Во-первых, флайборды очень громкие. Звук турбины моментально демаскирует и одного бойца, и группу, что делает новинку бессмысленной в случае, если миссия предусматривает скрытное проникновение.
  • Во-вторых, флайборды никак не защищают своих операторов. Человек, стоящий на неустойчивой летящей платформе, представляет собой прекрасную мишень, поскольку сосредоточен на полете и не может совершить сложный маневр для уклонения чисто в силу законов физики.
  • В-третьих, флайборды ощутимо греются, что делает их легкой добычей любой ракеты с тепловой системой наведения. Даже при подъеме на 150 метров "пилот" не оказывается безопасности.

Но ключевой проблемой является простой факт: в текущем виде флайборд — это, по сути, дрон, везущий человека. Так почему бы не использовать дрон без него? Он сразу станет маневреннее, практичнее и тише, станет дольше держаться в воздухе и меньше подвергать риску солдат.

Именно в направлении беспилотных дронов в основном развиваются схожие технологии других стран. И Франции, рано или поздно, придется за ними последовать.

Фото:taxalia.blogspot.com

Темы флайборд эммануэль макрон
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