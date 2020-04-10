До конца апреля будет подписан контракт на постройку первых российских универсальных десантных кораблей (УДК). Два таких корабля будут стоить примерно 100 миллиардов рублей. Первый из них планируется передать флоту в 2026 году, второй — в 2027-м. Но в этой истории вопросов пока больше, чем ответов.
О контракте как о деле практически решенном сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом агентство уточняет, что официальным подтверждением информации не располагает.
Однако если верить источнику, контракт будет подписан в третьей декаде апреля. А закладка УДК состоится в первых числах мая на заводе "Залив" в Керчи. При этом корабли именуются еще и "вертолетоносцами".
ТАСС приводит и технические характеристики кораблей. Предполагается, что они получат возможность нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для десантных катеров и смогут перевозить до 900 морпехов. Ранее подобные корабли ни в СССР, ни в России не строили.
Напомним, в 2015 году Россия и Франция расторгли контракт на строительство и передачу двух вертолетоносцев типа "Мистраль". На одном из кораблей уже начал было проходить подготовку российский экипаж, но из-за событий на Украине сотрудничество было свернуто. А "Мистрали" продали Египту.
Еще в то время, пока французы строили корабли (контракт был подписан в 2010 году), были споры о том, насколько вертолетоносцы нужны российскому флоту и стоит ли тратить на них столько денег.
Между тем, военный эксперт Виктор Мураховский считает, что такие корабли российскому флоту нужны. Только речь в данном случае не о вертолетоносцах, отметил он.
"Это не вертолетоносец все-таки, это несколько другой корабль. Это универсальный десантный корабль. Да, он несет вертолеты, но это не вертолетоносец. Это другой класс кораблей", — сказал он "Правде.Ру".
По словам Мураховского, тот факт, что такие корабли России нужны, доказывается тем фактом, что их постройка включена в государственную программу вооружений до 2027 года.
"То, что всего два… Хотелось бы больше, но пока наши возможности этого не позволяют. А вот что касается технической стороны, то возможность постройки подобных кораблей никаких сомнений не вызывает. Такие проекты разрабатывались еще в советское время, но из-за развала Советского Союза они не были реализованы. Научно-технический задел по таким кораблям все-таки есть", — подчеркнул эксперт.
Конечно, проект будет реализован с учетом современных требований, отметил Виктор Мураховский. По его мнению, своего рода промежуточный вариант — это большие десантные корабли проекта 11711.
УДК, которые собираются строить в Керчи, будут иметь возможности при помощи вертолетов высаживать морскую пехоту на берег, находясь за горизонтом.
"А тяжелая техника, плавающие машины высаживаются уже при подходе ближе к берегу. И значительная часть грузов — боеприпасы, продовольствие — тоже при подходе к берегу на десантных катерах. И такая комбинированная высадка позволяет в короткие сроки реализовать задачи захвата побережья, прорыва обороны противника и так далее. Такие корабли нам нужны", — уверен эксперт.
Еще одна сфера применения таких кораблей, когда "на удаленном театре военных действий необходимо сосредоточить нашу группировку войск".
"У нас в пределах территории России такие задачи есть. Например, Калининградская область — известно, что это анклав, который не имеет общей границы с другой территорией России. Как там усиливать группировку войск в случае военной угрозы? Хорошим средством как раз является использование таких УДК. Если Сахалин, Курильские острова — аналогичная картина", — отметил Виктор Мураховский.
"По идее, конечно, два (таких корабля) надо на Балтике как минимум, два на Тихий океан и два на Северный флот. Но поживем — увидим", — сказал эксперт.
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