Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы

До конца апреля будет подписан контракт на постройку первых российских универсальных десантных кораблей (УДК). Два таких корабля будут стоить примерно 100 миллиардов рублей. Первый из них планируется передать флоту в 2026 году, второй — в 2027-м. Но в этой истории вопросов пока больше, чем ответов.

Контракт без официального подтверждения

О контракте как о деле практически решенном сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом агентство уточняет, что официальным подтверждением информации не располагает.

Однако если верить источнику, контракт будет подписан в третьей декаде апреля. А закладка УДК состоится в первых числах мая на заводе "Залив" в Керчи. При этом корабли именуются еще и "вертолетоносцами".

ТАСС приводит и технические характеристики кораблей. Предполагается, что они получат возможность нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для десантных катеров и смогут перевозить до 900 морпехов. Ранее подобные корабли ни в СССР, ни в России не строили.

Из недавней истории

Напомним, в 2015 году Россия и Франция расторгли контракт на строительство и передачу двух вертолетоносцев типа "Мистраль". На одном из кораблей уже начал было проходить подготовку российский экипаж, но из-за событий на Украине сотрудничество было свернуто. А "Мистрали" продали Египту.

Еще в то время, пока французы строили корабли (контракт был подписан в 2010 году), были споры о том, насколько вертолетоносцы нужны российскому флоту и стоит ли тратить на них столько денег.

Однако такие корабли России нужны

Между тем, военный эксперт Виктор Мураховский считает, что такие корабли российскому флоту нужны. Только речь в данном случае не о вертолетоносцах, отметил он.

"Это не вертолетоносец все-таки, это несколько другой корабль. Это универсальный десантный корабль. Да, он несет вертолеты, но это не вертолетоносец. Это другой класс кораблей", — сказал он "Правде.Ру".

По словам Мураховского, тот факт, что такие корабли России нужны, доказывается тем фактом, что их постройка включена в государственную программу вооружений до 2027 года.

"То, что всего два… Хотелось бы больше, но пока наши возможности этого не позволяют. А вот что касается технической стороны, то возможность постройки подобных кораблей никаких сомнений не вызывает. Такие проекты разрабатывались еще в советское время, но из-за развала Советского Союза они не были реализованы. Научно-технический задел по таким кораблям все-таки есть", — подчеркнул эксперт.

Конечно, проект будет реализован с учетом современных требований, отметил Виктор Мураховский. По его мнению, своего рода промежуточный вариант — это большие десантные корабли проекта 11711.

УДК, которые собираются строить в Керчи, будут иметь возможности при помощи вертолетов высаживать морскую пехоту на берег, находясь за горизонтом.

"А тяжелая техника, плавающие машины высаживаются уже при подходе ближе к берегу. И значительная часть грузов — боеприпасы, продовольствие — тоже при подходе к берегу на десантных катерах. И такая комбинированная высадка позволяет в короткие сроки реализовать задачи захвата побережья, прорыва обороны противника и так далее. Такие корабли нам нужны", — уверен эксперт.

Еще одна сфера применения таких кораблей, когда "на удаленном театре военных действий необходимо сосредоточить нашу группировку войск".

"У нас в пределах территории России такие задачи есть. Например, Калининградская область — известно, что это анклав, который не имеет общей границы с другой территорией России. Как там усиливать группировку войск в случае военной угрозы? Хорошим средством как раз является использование таких УДК. Если Сахалин, Курильские острова — аналогичная картина", — отметил Виктор Мураховский.

"По идее, конечно, два (таких корабля) надо на Балтике как минимум, два на Тихий океан и два на Северный флот. Но поживем — увидим", — сказал эксперт.