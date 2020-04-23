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Автор Антон Куликов

Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"

Силовые структуры

Российские власти мечтают о возрождении величия военно-морского флота страны. И ради этой цели готовы идти на большие финансовые издержки.

Американское издание The National Interest в российской прессе цитируют часто. Причина простая — это издание довольно много времени уделяет армии и флоту России. Причем статьи часто бывают комплиментарные — и следовательно, перепечатки появляются и в российской прессе, обычно с заголовками про американскую прессу, оценившую мощь российского оружия (танков, ракет, самолетов и так далее).

Зачем России "Адмирал Кузнецов" — мнение американцев

Но в случае со статьей о том, зачем в России вкладывать большие деньги в модернизацию "Адмирала Кузнецова", аргументы небезыинтересны.

Этот авианесущий крейсер был спущен на воду в 1985 году. С 2017 года "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте. А в декабре прошлого года на корабле произошел сильный пожар, ущерб от которого позднее оценили в полмиллиарда рублей. Соответственно, сроки ремонта сдвинулись еще сильнее.

По мнению автора The National Interest Джеймса Холмса, у Советского Союза в последние годы его существования, а затем у России не хватало денег на поддержание "Адмирала Кузнецова" в приемлемом техническом состоянии. Что ныне осложнило попытки модернизации авианесущего крейсера.

Однако и отказаться от него Россия пока не может, говорится в статье. А все потому, что в противном случае исчезнет возможность поддержания военно-морской авиации.

По мнению The National Interest, дело еще и в том, что обладание авианосцами обеспечивает государству определенный престиж. Авианосцами располагают все государства, которые входят в состав Совбеза ООН, а также Бразилия, Индия и Япония. И несмотря на все свои недостатки, "Адмирал Кузнецов" обладает большой ценностью для российского руководства, считает автор американского издания.

Планы по строительству авианосцев

В России периодически появляется информация о планах строительства авианосца с нуля. Например, в январе этого года речь шла о том, что при создании такого авианосца может быть использована техническая документация проекта 1143.7, флагманом которого должен был стать атомный тяжёлый авианесущий крейсер "Ульяновск".

Тогда же сообщалось, что военно-морской флот не выдал тактико-техническое задание на новый авианосец, работа над ним должна была завершится в этом году.

По своим возможностям корабли проекта 1143.7 не должны были уступать американским авианосцам. Но работа над головным авианесущим крейсером "Ульяновск" была свернута осенью 1991 года и более не возобновлялась.

Темы авианосец адмирал кузнецов
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