"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове

На Украине вновь обратили внимание на российский танк Т-14 "Армата". Разумеется, без сенсации не обошлось. Выяснилось, что "Армата" — это реализация проекта времен "заката СССР".

Родом из Харькова. Якобы

Как сказано в статье, опубликованной на сайте Defense Express, это проект Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова "Объект 477 "Молот". Разработка проекта велась в 1980-х годах и продолжалась даже после развала Советского Союза.

В статье подчеркивается, что "Армата" от "Молота" не отличается "ничем, кроме более современной электроники, что просто связано с 30-летним прогрессом в технологиях". Ну и перечисляются многочисленные трудности, с которыми сталкивается российский проект — от отсутствия двигателя до дороговизны.

Вывод, в общем, незамысловатый: в России не могут создать ничего своего, а пользуются давними украинскими разработками. И если б не харьковские инженеры и конструкторы, то и "Арматы" бы никакой не было.

Стоит заметить, что не совсем понятно, почему украинским экспертам потребовалось столько времени, чтобы обнаружить харьковские "корни" "Арматы".

А вообще говоря, работы по "Объекту 477" продолжали украинские и российские инженеры и после развала Советского Союза. Было создано десять прототипов, три из которых оказались в России. Проект был свернут в начале 2000-х годов.

Точно известно, что наработки проекта использовались при создании украинского танка Т-84БМ "Оплот". Первый такой танк был выпущен в 2008 году, но массовое производство так и не началось. Украина с большим трудом выполнила контракт на поставку 49 "Оплотов" вооруженным силам Таиланда. А затем производство заглохло.

Нельзя, конечно, исключать, что какие-то наработки по проекту "Объект 477 "Молот" были использованы при создании "Арматы". Но заявлять, что "ничем не отличаются" — для этого нужно быть украинским экспертом. Да и среди них не каждый способен отстаивать такую точку зрения.

Не только украинцы

Украинцы, впрочем, не единственные, кто критикует "Армату". В середине апреля о российском танке были критические публикации в китайской прессе. Там Т-14 сравнили с новейшим китайским танком VT-4. И пришли к выводу, что российский танк во всем уступает китайскому. Впрочем, было бы странно ожидать другого вывода.