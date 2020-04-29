Дело чести полицейского — установление порядка. А как на самом деле?

Полицейским хотят разрешить оцеплять дома и беспрепятственно вскрывать машины. При этом ответственность за причинённый ущерб они нести не будут. Об этом уже несколько дней говорят, но никто толком не знает, почему вдруг решили такое допустить и где увидеть опубликованный нормативный акт.

Беспорядки — для порядка

Общественность склоняется к мнению, что даже в правовом режиме борьбы с коронавирусом недопустимо нарушение права на частную собственность без компенсации причинённого при этом вреда или ущерба. Усиления усилениями, но конституционные нормы попранными быть не должны, негодует народ.

Адвокат, учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств Олег Жердев разделяет это негодование.

"Даже если будут объявлены некие меры по ужесточению режима, — говорит он, — за необоснованно причинённый ущерб должно отвечать государство. Если полицейский повредил имущество гражданина, государство обязано компенсировать ущерб, причём независимо от того, нанёс ли он вред умышленно или по неосторожности".

Никакая необходимость не должна и не может оправдать разрушение. Дело чести любого полицейского — установление порядка. О каком порядке пойдёт речь, если для его установления потребуется учинить беспорядок: выломать дверь, разбить лобовое стекло?

Действия полицейских должны быть соразмерны ситуации, оправданны.

Государство и его граждане поймут, когда сотрудники силовых ведомств выломают дверь в ангар, где террористы хранят боеприпасы. Но если полиция проделает то же, чтобы вынудить закрывшегося показать пропуск для поездки в магазин…

Важно проанализировать последствия. И закрепить в законном порядке механизм, допускающий грубое нарушение прав граждан.

"В любом случае полицейские являются представителями власти. Их действия носят публичный характер. И если обсуждается вопрос о внесении изменений в регламент их служебного поведения, нельзя упускать из виду, насколько широкое поле для злоупотреблений может быть предоставлено обсуждаемыми изменениями", — говорит О. Жердев.

Полномочия полиции остаются прежними

В таких случаях важно соблюсти баланс интересов. Но пускаться в обсуждения, будет ли он соблюдён в истории с расширением полномочий полиции во время карантина, значит лить воду на пустую мельницу. Закон-то не принят, не опубликован! Само его возникновение пока слухи, юридические химеры.

Даже если прозвучали заявления кого-то из медийных лиц, это не даёт основания обсуждать проект на полном серьёзе. Он должен быть сформирован, внесён в Госдуму, должна быть объявлена дата слушаний. Только после этого начнём волноваться, как они там, депутаты, догадаются не дозволить лишнего или всё-таки подведут народ его избранники?

Но, думается, депутаты понимают, что для того, чтобы полицейские обладали основанием для нарушений конституционных прав граждан, необходимо введение чрезвычайного положения. В настоящее время такого положения нет.

"Будет положение — предоставляйте тогда возможность безосновательно задерживать, ограничивать личную свободу, свободу передвижения и так далее. Пока чрезвычайного положения нет, все эти ограничения как минимум антиконституционны", — уверен О. Жердев.

Когда штраф, а когда и предупреждение

Но из разных мест разлетаются новости, что полицейские всё активнее превышают свои права, обращаясь с людьми, которые отошли более чем на 100 метров от дома, как с заядлыми преступниками, чуть ли не надевая на них наручники. Кто защитит граждан от произвола полиции?

Механизм защиты прав в таких случаях — судебный. Но весь месяц до 30 апреля суды по решению президиума Верховного суда не работали. Занимались лишь неотложными делами: обоснованностью заключения под стражу или отказа в медицинской помощи несовершеннолетнему, когда врач видит, что лечение требуется, а законный представитель согласия на него не даёт.

Вопросы возмещения ущерба, в том числе причинённого сотрудниками госорганов, отложены до окончания карантина. Право на судебную защиту, опять же предоставленное нам Конституцией, сейчас ограничено. Вот и расширяй полицейским круг полномочий!

Заметим ещё, что административные дела по наложению штрафов за нарушение условий самоизоляции в судах весь месяц рассматриваются. И к взысканию налагаются значительные суммы — до 15 тысяч рублей.

Краснодарский краевой суд проанализировал судебную практику и выпустил её обзор, в котором рекомендовал налагать не штрафы, но предупреждения. Штрафам следует подвергать тех, кто нарушил режим обоснованной самоизоляции.

Если человек контактировал с заболевшим, вернулся из-за границы или переносит коронавирусную инфекцию в лёгкой форме и эти обстоятельства установлены и отражены в базе данных, то на него возложена обязанность неукоснительно соблюдать самоизоляцию.



План по штрафам — выдумка

Получившие административные протоколы с неподъёмными в безработное время для оплаты суммами запускают новую акцию по разогреву недоверия к собственной стране: полиции установлен план по штрафам — вот она и свирепствует.

Олег Жердев высказал сомнения, что такое может быть в принципе. Но пояснил, что жаловаться в ФСБ на полицейских, составивших протокол за прогулку в парке, нецелесообразно. Служба нацелена расследовать сигналы о коррупции, а не рассматривать заявления тех, кто считает себя излишне оштрафованным. Заявление, конечно, примут, но прежде чем его отправлять, ответьте себе честно: стоит ли по таким пустякам отвлекать государственной важности службу?

Однако если, выписывая протокол, полицейский выломал дверь вашего авто, заявление о превышении полномочий будет обоснованным. Его ФСБ рассмотрит быстрее. Как и прокуратура.

"Прокуратура у нас работает, — поясняет О. Жердев. — Обращения граждан принимаются. Единственное, не осуществляется личный приём. С учётом того, что суд сейчас не работает, прокуратура является наиболее эффективным способом защиты прав".

Письмо в прокуратуру дойдёт и в электронном, и в бумажном виде. Почта тоже открыта - все дни, кроме выходных.

В письме можно обратиться к вышестоящему руководству, начальнику отдела, управления. Правовые механизмы есть. Но в рамках предлагаемых обстоятельств скорость принятия решений по правомерности действий полицейского не предугадать.