Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой

Высшие отставные офицеры Франции выразили обеспокоенность участием страны в учениях НАТО "Защитник 2020" и предложили от них отказаться, чтобы начать стратегический диалог с Москвой.

Прибалтика в шоке: США сорвали крупнейшие учения в Европе - новости

Участие в учениях НАТО — политическая ошибка

Крупнейшие учения НАТО "Защитник-2020" на границах с Российской Федерацией были отложены из-за пандемии коронавируса. Организация отставных офицеров Франции Cercle de réflexions interarmées (CRI), предлагает отказаться от участия в них и, таким образом, оказать давление на Вашингтон: дать ему сигнал, что Россия больше не является врагом Европы.

Об этом пишут генералы в отставке Франсуа Торрес, Жан-Клод Родригес, Жан-Серж Шнайдер и другие (всего 12 человек) в колонке в газете Сapital под названием: "Мы должны освободиться от американской хватки и стать ближе к Москве".

"Даже если бы мы боялись российских кибер-атак или были бы парализованы мастерством Путина, застигнутые врасплох возвращением в Россию Крыма, но факт остается фактом: организовать маневры НАТО в XXI веке под носом у Москвы, спустя более 30 лет после распада СССР, как будто Варшавский договор все еще существует, это политическая ошибка, граничащая с безответственной провокацией", — пишут офицеры.

Они предупреждают, что участие в учениях, которые отрабатывают тактический ядерный удар по России, свидетельствует о "серьезной утрате стратегической независимости Франции", поскольку "находится в полном противоречии с французской доктриной сдерживания, которая отвергает любую ядерную атаку".

Так же участие в этих учениях означало бы согласие Франции на возобновление холодной войны "с изгнанием из сообщества европейских стран Российской Федерации, представленной там в качестве основного потенциального агрессора", что "противоречит нынешней направленности французской дипломатии, направленной на сближение с Россией".

Россия — стержень Евразии

Может ли Франция обойтись без такого участия, спрашивают офицеры.

Пандемия помогает переосмыслить этот вопрос, так как отдает приоритет стратегическим приоритетам, "раскрывает бесполезность старых рутин и напоминает о нашей принадлежности к евразийской группе, стержнем которой является Россия".

Авторы призывают Францию вернуться к наследию Де Голля, "который не забыл, что в 1944 году Рузвельт намеревался поставить Францию под американский административный надзор".

Состояние стран НАТО, которые видят в России врага, описывается авторами воззвания как паранойя, потеря инстинкта выживания, потому что Россия долгое время для Европы не была прямой военной угрозой, а угроза идет из Турции, которая откровенно провоцирует на границе Греции, в то же время являясь членом Альянса.

Офицеры подозревают Америку в стремлении увековечить менталитет "холодной войны", который сегодня лишен актуальности. Европа, со своей стороны, потеряла моральные источники уважения к самой себе, следуя политике толерантности, навязанной США, и это "привело ее к стратегическому краху, что дало свободу американским посягательствам".

Пришло время оказать на Вашингтон давление

Что мы можем сделать, чтобы освободить нас от американской хватки и начать сближение с Москвой? — спрашивает французский генералитет и отвечает:

"Пришло время попытаться оказать давление на Вашингтон, вступив в стратегический диалог с Москвой. Если Франция откажется от участия в некоторых маневрах НАТО у ворот России, отражая классическую военную угрозу, которая сейчас испарилась, это будет звучать как пробуждение разума, "удар гонга" в адрес Вашингтона и Москвы, означающий конец летаргии. Целью будет не разворот альянса, а восстановление баланса", — пишут авторы.

При таком подходе они советуют все же не "поворачиваться спиной к Вашингтону". "Это вопрос создания Европы без разрывов с американцами, но независимо от них", — цитируют они Шарля де Голля.

В учениях "Защитник-2020" в мае-июне на границах с Россией НАТО намеревался задействовать 85 танков Abrams, 45 бронетранспортеров, крупнокалиберные пулеметы, минометы, около 20 тысяч американских военнослужащих, переправленных из США в Европу. Всего в учениях должно было участвовать более 37 тысяч солдат из 18 стран блока.

Читайте по теме: Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ

Коронавирус рушит ЕС и убивает Украину

Макрон приедет в Москву несмотря на коронавирус