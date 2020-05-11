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Автор Владимир Толмачев

Как защищают срочников и других военнослужащих от коронавируса

Силовые структуры

Проскочило сообщение, что в армию США якобы не собираются забривать новобранцев, которые переболели коронавирусной инфекцией. "Правда.Ру" поспешила выяснить у первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Александра Шерина, как обстоят дела с призывом в Российской Федерации. Будут ли наши военкоматы призывать служить молодых людей, которые переболели COVID-19 и прочими разновидностями этой заразы? Что делается для охраны здоровья наших военнослужащих?

Газетная или сетевая утка

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Александра Шерина, которым он поделился с читателями "Правды.Ру", "это какая-то "утка", потому что это несовместимо с логикой и здравым смыслом. Я не думаю, что человек, который переболел коронавирусом, опаснее того, кто еще не болел. Насколько я понимаю,

  1. вырабатывается определенного рода иммунитет;
  2. это будет просто песня для тех, кто пытается уклониться от службы в армии.

— И тогда начнут искать бациллы коронавируса. Думаю, что в Российской Федерации такие номера не пройдут. В США другие ценности. Там геев берут в армию, а переболевших коронавирусом не берут? Не знаю. Есть совершенно другие требования к людям, которые призываются на военную службу. Если переболевших коронавирусом причисляют к категории инвалидов, которые получают освобождение от военной службы, то это одно дело. Но люди не получают инвалидность после того, как переболели коронавирусом. Наоборот, переболел — значит приобрел какой-то иммунитет.

Какой смысл не призывать на службу выздоровевших

— Так как служба в вооруженных силах США по контракту, там, соответственно, должен быть конкурс. Я так понимаю, что страна, которая себя позиционирует как мировая держава. Я думаю, что они таким образом просто сократят количество людей и ухудшится конкурс на поступление на службу. Если будут отсеивать людей хороших, образованных, грамотных, толковых, спортивных, если человек переболел гриппом, это не является основанием, чтобы его не брать в армию, — уточнил Александр Шерин.

— Я общался с военными медиками, так как был действующим офицером. Практикующие медики говорят, что молодые люди, которые ведут здоровый образ жизни, переносят это заболевание на ногах. Этим вирусом постепенно мы должны переболеть все, как другими инфекционными болезнями. Наверное, нет человека, у которого за всю жизнь ни разу не было насморка, не переболел бы ОРВИ. У каждого человека повышалась температура, он кашлял, чихал.

На вопрос корреспондента "Правды.Ру", какие сейчас принимаются меры, чтобы обезопасить наших солдат, наш собеседник ответил следующим образом:

— В армии занимаются спортом. Каждое утро начинается с зарядки, пробежки и так далее. Молодые люди соблюдают режим, у них правильное трёхразовое питание. Они ограничены в употреблении алкоголя и курения сигарет, которые бьют по иммунитету. Существует плановый режим осмотра личного состава. Все эти составляющие позволяют проводить профилактику, чтобы молодые люди были менее подвержены любым заболеваниям.

Казармы и кубрики не являются рассадниками инфекций

У всякой медали есть оборотная сторона. Армейская служба проходит не только на полигонах, но и в тесных казармах, и скученных кубриках. Однако, как выразился офицер запаса Александр Шерин, "на территории воинских частей нет такого свободного доступа, как в торговый центр. Туда попадают люди, которые имеют соответствующий допуск, то есть ограниченное количество людей. В армии никто будет рассуждать, вводить какие-то QR-коды. Командир отдает приказ — и всё! Допустим, изолировать таких-то военнослужащих или какой-то взвод. Я не привожу какой-то конкретный пример, я объясняю, как это делается на практике. Такие жесткие действия ни в коем случае не ущемляют гражданские права и свободы человека".

Армия — генофонд нации

Хорошо, граница, как говорится, на замке, но вот этот микроскопический вирус как-то просочился сквозь бдительные патрули нашего здоровья и чего стоит ожидать?

— Даже если кто-то вдруг заразится, это не будет так болезненно, потому что от коронавируса, как говорят медики, погибают люди в возрасте или с хроническими заболеваниями. Борьба с этими заболеваниями истощила иммунитет. По статистике от туберкулеза легких умирают в год в шесть раз больше, чем от коронавируса. Люди умирают от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфицированные. Я считаю, что в вооруженных силах это всё проходит, потому что там служат молодые люди, потому что там сильный иммунитет и потому что медкомиссия заранее отбирает тех, у кого нет хронических заболеваний.

Темы армия сша армия россии срочная служба воинский призыв александр шерин пандемия коронавируса
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