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Автор Антон Куликов

"Морской монстр": как в России нашли новое "чудо-оружие"

Силовые структуры

Российские СМИ обратили внимание на статью американского издания We Are the Mighty о том, что в РФ создают некоего "морского монстра". Однако при ознакомлении с оригиналом остается чувство недоумения. Из-за чего, собственно говоря, весь сыр-бор?

"Забудьте про Годзиллу"

Оценивать степень влияния американского издания не беремся. Хотя заголовок "Забудьте про Годзиллу, Россия строит нового морского монстра". Ну ок, забудем про Годзиллу, посмотрим, что это за "новый монстр".

Как следует из статьи, речь идет об экраноплане А-050 "Чайка-2". Сообщается, что Россия строит нового "Каспийского монстра". Так зарубежные спецслужбы называли экраноплан КМ, который в 1960-х годах разрабатывали в конструкторском бюро Ростислава Алексеева.

В дальнейшем КМ послужил основной для создания ударного экраноплана-ракетоносца "Лунь", который был способен нести шесть противокорабельных ракет "Москит".

Что не так

Но так в чем проблема? А проблема в том, что повествуя о новом "монстре", автор We Are the Mighty ссылается на твит… посольства России в ЮАР от июля 2017 года. В котором сообщается о разработке "Чайки", а также о том, что экраноплан планируется ввести в эксплуатацию в 2019–2020 годах.

Нет, конечно, это не единственная ссылка. Есть еще упоминание сообщения агентства "Спутник" от 2015 года, в котором говорится, что на новый экраноплан может быть установлена противокорабельная ракета "БраМос".

Очевидно, что ничего нового американское издание не сообщило. Похоже, что поводом для статьи стала предполагаемая дата ввода "Чайки" в эксплуатацию — 2020 год. Которая была почерпнута из твита российского посольства трехлетней давности…

А чего же так взбудоражилась отечественная пресса? Ну во-первых, все ж таки новость не про коронавирус. Во-вторых, российские СМИ постоянно цитируют подобного рода статьи. Лишь бы заголовок погромче, да еще с комплиментами — тогда вообще все хорошо…

При этом содержание подобных статей в американских изданиях зачастую оставляет чувство недоумения, поскольку ничего нового в них нет. И основаны они часто на том, что уже ранее было в российской прессе несколько лет назад.

Что на самом деле

Что касается самого проекта А-050 "Чайка-2", то работы над ним ведутся около десяти лет. Экраноплан способен решать широкий круг задач — это может быть служебно-разъездное, транспортное, санитарное средство. На нем может устанавливаться различное оборудование для решения самых разных задач. Очевидно, что речь идет не только о военной, но и о гражданской сфере.

Однако несмотря на высокие оценки, далее демонстрации макетов дело пока не идет. Работы над проектами экранопланов продолжаются, но до практической эксплуатации дело пока не дошло. И когда дойдет, сказать сейчас сложно.

Темы экраноплан конструкторское бюро
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