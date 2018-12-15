ППС-43 - эффективное оружие для танкиста

Во время Великой Отечественной одним из самых распространенных пистолетов-пулеметов стал ППШ-41. Правда, он не подходил ни десантникам, ни танкистам, ни разведчикам — нужен был более компактный экземпляр. И вскоре он появился — Александр Судаев сконструировал миниатюрное оружие в Ленинграде во время блокады.

ППШ-41 приняли на вооружение зимой 40-го года, однако он не соответствовал всем требованиям военного времени. Дело в том, что он был тяжелым. Более того, возникали трудности с обслуживанием магазина необычной формы. Уже во время боевых действий объявили конкурс на новый пистолет-пулемет, в ходе которого победил вариант Судаева. Претерпев ряд переработок, он был принят на вооружение с именем ППС-43.

Детище Судаева было легко и дешево производить, на ППС тратилось гораздо меньше металла, чем на его собрата (это при том, что у ППШ была деревянная вставка!). Судаевское оружие снабдили складывающимся прикладом, что повышало его компактность. Огонь велся только одиночными выстрелами, а средняя скорость составляла приблизительно 600 выстрелов в минуту.

Оружие выпускали в Ленинграде и в Москве, затем отладили производство и в Ижевске с Тбилиси. В общем количестве было выпущено чуть больше двух миллионов пистолетов-пулеметов Судаева. Однако после победы в Великой Отечественной войне производство постепенно сошло на нет.

Однако Александр Иванович работу не прекратил. Он выиграл конкурс на создание автомата, который утвердили и собирались пускать в массовое производство, но планам не суждено было сбыться. Конструктор преждевременно скончался. Некоторые характеристики, придуманные Судаевым, позже перекочевали к автомату Калашникова.

Что же касается ППС, то его производили не только заводы, но и партизаны! Из-за сложной конструкции Шпагина им не удавалось отладить производство, но с судаевским детищем все было в порядке. ППС получил распространение уже в период наступательных операций СССР.

Зарубежным аналогом пистолета-пулемета был финский КР-44. Финны, получив в распоряжение советское оружие, быстренько скопировали советский вариант, правда с девятимиллиметровым патроном. Из-за сложной экономической ситуации КР-44 получил распространение уже после окончания войны.

Похожее на ППС-43 оружие начали производить в соседней Польше, а оригинал применялся на фронтах Корейской войны.

Несмотря на боевые заслуги и высокие характеристики ППС-43 не пользуется широкой славой. Ни в кинематографе, ни в живописи, ни в других видах искусства он не отражен должным образом. Все внимание уделяется пистолету-пулемету Шпагина.

Источник фото: oruzhie.info

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