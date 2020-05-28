Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?

Силовые структуры » Министерство обороны

Как сообщает паблик "СМИ_ли" со ссылкой на информационную рассылку издания Defense News, посвященную военной проблематике — Штаты якобы будут продолжать дальние миссии стратегических ядерных бомбардировщиков.

Об этом, если верить информации, заявил изданию некий источник в Объединенном стратегическом командовании ВС США.

Речь идет в первую очередь о тренировочных вылетах к границам России и Китая и "учебных ядерных бомбардировках", например, Крыма и Калининграда, Мурманска и ряда территорий ЮФО.

Официально эти мероприятия командование США проводит в рамках обеспечения защиты союзников по НАТО и сдерживания потенциальных противников. И интенсивность таких полетов в последние годы всё увеличивается.

К слову, такие облёты — это давняя традиция Штатов.

Еще в 1949 году командование США разработало план "Дропшот" на случай войны с СССР. Уже со второй половины 50-х американские стратегические бомбардировщики Б-52, которые как раз и используются для транспортировки ядерных ракет и бомб, совершали регулярные облеты границ Советского Союза.

Впрочем, планы свои Штаты не оставили и в нынешнее время. К примеру, относительно недавно стало известно, что на излете президентского срока Барака Обамы высокопоставленными военными чиновниками в Вашингтоне была проведена штабная игра, которая предполагала полномасштабную войну с Россией.

К слову, в рамках этой игры американские стратеги пришли к выводу, что один их первых ядерных ударов необходимо нанести по Белоруссии. Так, на всякий случай.

В 2019 году над водами Балтики в подозрительной близости от Калининградской области, и вблизи Крыма были замечены все те же американские Б-52. Которые проводили "учебные полёты" .

Да, и в целом, нынешняя военно-политическая обстановка не дает повода для успокоения. Штаты, стоит напомнить, намереваются выходить из "Договора по открытому небу" и параллельно прерывать действие договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).

Что касается последнего, — США категорически не устраивает наше новое гиперзвуковое оружие, и американская сторона хочет, чтобы эти ракеты фактически были нами ликвидированы. Москва, впрочем, от новых вооружений отказываться не собирается.

Но выход из СНВ-3 по мнению экспертов, фактически, развяжет новую гонку вооружений. Которая, впрочем, уже и так набирает обороты. Международные договоры сдерживают этот процесс минимально.

При этом в СМИ появилась новость о том, что "живые" ядерные испытания в США могут организовать в течение "нескольких месяцев" по требованию президента". И сообщают об этом чиновники из Пентагона, при этом вполне официально.

Не стоит также забывать и про то, что пару лет назад была изменена ядерная доктрина США.

В ней теперь допустимым признается и наступательный ядерный удар для "кардинального изменения ситуации на поле боя" в случае, если для армии США в том или ином регионе сложится максимально неблагоприятная обстановка.

Впрочем, пока ядерный паритет все же сохраняется. К тому же, теперь новым фактором в этом политическом противостоянии стали новые российские военные разработки, аналогов которым в мире нет. Как нет и эффективной системы перехвата этих ракет.

Ну, и опять же, в ответ на американские визиты, периодически с ответным приветом к американским берегам подлетают уже наши стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По некоторым данным, довольно часто это случается 4 июня, когда летчики прилетают своеобразно "поздравить" наших американских партнёров с Днём Независимости.

Вообще, во всех этих взаимных учениях и облетах ничего особо веселого нет. Но, к счастью, текущая ситуация позволяет с уверенностью говорить, что подобные учения и манёвры так и останутся учениями и маневрами. Как минимум на ближайшие несколько лет.

Темы b-1b крым учения ввс сша калининград ядерная война ядерная бомба бомбардировка бомбардировщик b-52
Новости Все >
Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Ещё четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом
Для въезда в Севастополь потребуется справка об отсутствии COVID-19
В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века
Экстази в микроволновке: на Дальнем Востоке задержали наркоторговцев
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Геофизики записали редкие звуки нарвалов
СК возбудил дело после обрушения балкона в Астрахани
Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом
Последние материалы
Ещё четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом
Туризм в России и за рубежом: что изменила пандемия?
Для въезда в Севастополь потребуется справка об отсутствии COVID-19
В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века
Экстази в микроволновке: на Дальнем Востоке задержали наркоторговцев
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
Геофизики записали редкие звуки нарвалов
СК возбудил дело после обрушения балкона в Астрахани
Итоги пандемии: депрессия, ожирение, страх и бедность
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ