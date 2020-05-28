США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?

Как сообщает паблик "СМИ_ли" со ссылкой на информационную рассылку издания Defense News, посвященную военной проблематике — Штаты якобы будут продолжать дальние миссии стратегических ядерных бомбардировщиков.

Об этом, если верить информации, заявил изданию некий источник в Объединенном стратегическом командовании ВС США.

Речь идет в первую очередь о тренировочных вылетах к границам России и Китая и "учебных ядерных бомбардировках", например, Крыма и Калининграда, Мурманска и ряда территорий ЮФО.

Официально эти мероприятия командование США проводит в рамках обеспечения защиты союзников по НАТО и сдерживания потенциальных противников. И интенсивность таких полетов в последние годы всё увеличивается.

К слову, такие облёты — это давняя традиция Штатов.

Еще в 1949 году командование США разработало план "Дропшот" на случай войны с СССР. Уже со второй половины 50-х американские стратегические бомбардировщики Б-52, которые как раз и используются для транспортировки ядерных ракет и бомб, совершали регулярные облеты границ Советского Союза.

Впрочем, планы свои Штаты не оставили и в нынешнее время. К примеру, относительно недавно стало известно, что на излете президентского срока Барака Обамы высокопоставленными военными чиновниками в Вашингтоне была проведена штабная игра, которая предполагала полномасштабную войну с Россией.

К слову, в рамках этой игры американские стратеги пришли к выводу, что один их первых ядерных ударов необходимо нанести по Белоруссии. Так, на всякий случай.

В 2019 году над водами Балтики в подозрительной близости от Калининградской области, и вблизи Крыма были замечены все те же американские Б-52. Которые проводили "учебные полёты" .

Да, и в целом, нынешняя военно-политическая обстановка не дает повода для успокоения. Штаты, стоит напомнить, намереваются выходить из "Договора по открытому небу" и параллельно прерывать действие договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).

Что касается последнего, — США категорически не устраивает наше новое гиперзвуковое оружие, и американская сторона хочет, чтобы эти ракеты фактически были нами ликвидированы. Москва, впрочем, от новых вооружений отказываться не собирается.

Но выход из СНВ-3 по мнению экспертов, фактически, развяжет новую гонку вооружений. Которая, впрочем, уже и так набирает обороты. Международные договоры сдерживают этот процесс минимально.

При этом в СМИ появилась новость о том, что "живые" ядерные испытания в США могут организовать в течение "нескольких месяцев" по требованию президента". И сообщают об этом чиновники из Пентагона, при этом вполне официально.

Не стоит также забывать и про то, что пару лет назад была изменена ядерная доктрина США.

В ней теперь допустимым признается и наступательный ядерный удар для "кардинального изменения ситуации на поле боя" в случае, если для армии США в том или ином регионе сложится максимально неблагоприятная обстановка.

Впрочем, пока ядерный паритет все же сохраняется. К тому же, теперь новым фактором в этом политическом противостоянии стали новые российские военные разработки, аналогов которым в мире нет. Как нет и эффективной системы перехвата этих ракет.

Ну, и опять же, в ответ на американские визиты, периодически с ответным приветом к американским берегам подлетают уже наши стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По некоторым данным, довольно часто это случается 4 июня, когда летчики прилетают своеобразно "поздравить" наших американских партнёров с Днём Независимости.

Вообще, во всех этих взаимных учениях и облетах ничего особо веселого нет. Но, к счастью, текущая ситуация позволяет с уверенностью говорить, что подобные учения и манёвры так и останутся учениями и маневрами. Как минимум на ближайшие несколько лет.