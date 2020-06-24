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Автор Евгений Стриж

Улучшенная ракета Томагавк теперь работает на кукурузе

Силовые структуры

Одна из лабораторий США разработала новый заменитель топлива для крылатых ракет Томагавк. Специалисты Национальных лабораторий Лос-Аламоса рапортуют: новинку можно использовать и как "запасной", и как "основной" вариант, поскольку для ее изготовления нужны не нефтепродукты, а кукурузные отруби.

В результате получается топливо, которое существенно снижает как общий расход нефти и нефтепродуктов, так и экономит бюджет: на 1 галлон (примерно 3,8 литра) новинки нужно потратить всего 10,7 доллара, в то время как тот же объем "классики" обойдется в 27,5.

На чем Томагавки летают сейчас и зачем менять топливо

Ракета Томагавк — одна из самых массовых ракет в военном арсенале США. Разработанная еще в 1970-х годах, она стала одной из первых малоразмерных крылатых ракет, "уклоняющихся" от радиолокатора, и на 2020 год Томагавки все еще применяют на 145 кораблях ВМС США.

В отличие от других ракет, которые приводятся в действие ракетными двигателями, Томагавк работает на турбинном: по сути, это одноразовый самолетный двигатель в миниатюре. Такое решение обеспечивает экономичность производства и высокую скорость, но существенно снижает дальность полета.

Как и их "старшие братья", двигатели Томагавков работают на реактивном топливе JP-10. Оно дорогое и вредное для экологии: на 99% JP-10 состоит из нескольких изомеров вещества под названием экзо-тетрагидробициклопентадиен, производство которого опасно использованием кислот и обилием отходов.

Перспективы: экономия, рабочие места и самодостаточность

ВМС США располагают запасом в 4000 ракет Томагавк, каждая из которых оснащена турбовентиляторным двигателем Williams International F415, что делает поставки JP-10 важной частью бюджета. Из-за этого любые проблемы на нефтяных рынках чреваты для военных проблемами с производством топлива.

По словам специалистов, новинку можно производить полностью в Соединенных Штатах, используя только выращенные и созданные внутри страны компоненты. Топливо, что интересно, было получено не "само по себе", а стало побочным результатом изготовления кукурузного этанола.

Военные в восторге: американские фермеры сажают 36 миллионов га кукурузы каждый год, что гарантирует бесперебойные поставки новинки. При этом новинка может обрушить цены на классическое топливо JP-10: по мнению трейдеров, цены упадут примерно на 50%, потому что иначе никто просто не купит "классику". Кроме того, для производства топлива из кукурузы понадобится инфраструктура — а это новые рабочие места и новые возможности наращивания экономики.

Так что в конечном итоге "кукурузное" горючее могут залить и в гражданскую технику: самолеты или автомобили: адаптация военных разработок для "гражданки" не редкость во всем мире.

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Темы сша оружие вооружение ракета томагавк военные новости
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