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Автор Александр Шторм

Угрожают ли американские B-1 Черноморскому флоту

Силовые структуры » Министерство обороны

Полеты американских стратегических бомбардировщиков над акваторией Черного моря неподалеку от Крымского полуострова не остались незамеченными в том числе и американскими СМИ. Так, издание «The Drive» 1 июня написало, что бомбардировщики B1-B, которые и летали близ наших границ «могут представлять серьёзную проблему для российского флота».

Заявление, конечно громкое, и, кстати, предполагает, что это какие-то прямо новейшие машины, внезапно пришедшие на замену традиционным американским B-52.  И если ознакомиться с характеристиками это чуда техники, то и правда можно впечатлиться.

Компания-производитель B1-B, Rockwell International, рапортует о сотне рекордов своего самолёта, а независимые эксперты говорят о более чем шестидесяти рекордов по скорости, высоте, грузоподъёмности, дальности полета и прочим полезным характеристикам.

Бомбардировщик, к слову, скоростной и замаскированный, отчасти с характеристиками «стелс». И с изменяемой стреловидностью крыла. То есть, очень и очень маневренный.

Казалось бы, действительно проблема.

Если не знать, что про это чудо «сумрачного американского гения» наши военные знают еще со времён СССР. Поскольку на вооружение он поступил в 1985 году. А если считать с его первоначальной версией, B1-A, то вообще в 1970. То есть ни о какой «сверхновизне» летательного аппарата речи не идёт. И в данной истории это крайне важно.

Поскольку назначение B1-B - это в том числе и для «маловысотного прорыва ПВО». И если бы у России не было куда более новых разработок, то данный бомбардировщик мог стать проблемой не только для Черноморского или Балтийского флотов, но и для России в принципе.

Однако, в России есть разработка 2007 года, которая называется С-400 «Триумф». Это как раз система для обеспечения противовоздушной обороны.

О которой даже западные военные аналитики отзывались следующим образом:

«С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа», которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба».

И судя даже просто по хронологии, С-400 рассчитаны на противодействие в том числе и B1-B. К слову, не только потому что эти бомбардировщики могут навредить российским кораблям, а потому, что они стратегические, то есть могут и ядерную ракету пустить. А это уже угроза несколько иного масштаба. Этими комплексами уже несколько лет как усилена система обороны по крымскому и калининградскому направлениям.

Впрочем, говорить о том, что угрозы совсем нет, все же несколько преждевременно и наивно. И дело здесь в противокорабельных ракетах AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile на борту B1-B.

По словам эксперта российского совета по международным делам Ильи Крамника, «это очень серьёзная проблема в силу тактико-технических характеристик этих ракет, прежде всего в части дальности и малозаметности.

Два самолёта могут выпустить 48 ракет JASSM-ER по целям на дистанции почти 1000 километров. Их конечно можно перехватить, но это не самые простые цели, и даже мощная ПВО не даст стопроцентной гарантии. Учитывая невеликую численность того же Черноморского флота, это серьезная и сильная угроза».

Также, отдельно эксперт отметил, что «над территорией Украины этими ракетами можно отстреляться по Москве».

Отвечая на вопрос о российских ответных шагах, Илья Крамник предположил, что «возможны аналогичные учения наших ВВС с приближением самолётов - ракетоносцев Дальней авиации к границам США».

Впрочем, есть мнение о том, что угроза преувеличена. Так, депутат Госдумы Руслан Бельбек завил: «Мы и без этой демонстрации знали, что США обладают внушительным военным потенциалом, но, хочу заметить, в случае угрозы нашей национальной безопасности американским бомбардировщикам не помогут ни истребители сопровождения, ни противокорабельные ракеты. Мы просто не дадим им приблизиться на дистанцию пуска».

Вообще же, показательной в этом отношении является и история манёвров американских бомбардировщиков над Черным морем 29 мая сего года. Они были оперативно обнаружены российской стороной. И навстречу им для сопровождения и контроля вылетели два российских истребителя Су-27П и Су-30СМ.

Российские истребители приблизились на безопасное расстояние и сопровождали американские B1-B вплоть до изменения ими курса. То есть, противодействие с российское стороны было оказано оперативно и на самой ранней стадии потенциальной угрозы.

К слову, эти демонстративные акции начались не вчера - ежедневно (!) над Черным и Балтийским морем перехватываются самолеты-разведчики, а время от времени - и стратегические "летающие открытки".

Темы b-1b крым зрк с-400 триумф ядерный бомбардировщик
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