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Автор Антон Куликов

"Отключим газ": США грозят лишить Британию поддержки

Силовые структуры

Власти Великобритании обсуждают поставки оборудования для развертывания в стране сетей 5G с Samsung и NEC. Южнокорейская и японская компании рассматриваются как альтернативы китайской Huawei. И весомым стимулом являются угрозы США лишить Британию военной поддержки. Не всей, конечно, но ощутимой ее части.

Британия отказывается от сотрудничества с Huawei

Надо заметить, что поначалу в Лондоне пытались не поддаваться давлению Вашингтона и не спешили разрывать сотрудничество с китайцами. Но сейчас все поменялось.

По данным газеты The Daily Telegraph, план переговоров с корейцами и японцами распорядился разработать премьер-министр Борис Джонсон. В правительстве намерены к 2023 году полностью исключить участие Huawei в развертывании сетей 5G в Великобритании и прекратить использование продуктов компании в инфраструктуре связи страны.

По данным издания, на позицию британского премьера могло повлиять растущее в западных странах недоверие к руководству КНР на фоне пандемии коронавируса нового типа и подготовка к заключению торгового соглашения с США.

Чем конкретно грозят американцы

Но не только это. Британию на днях посетил сенатор-республиканец Том Коттон. Глас Сауро… то есть Дональда Трампа. И вполне недвусмысленно дал понять ближайшему союзнику Соединенных Штатов, что такового статуса Британия может лишиться, если не прекратить сотрудничество с Huawei.

Коттон предупредил британских парламентариев, что это не пустые угрозы. И конкретизировал их: США могут прекратить поставки Великобритании боевых самолетов и отключить от обмена информацией с американской разведкой.

Речь о поставке почти пяти десятков F-35, которыми планируется оснастить авианосец Queen Elizabeth. Тот самый, из-за которого, по выражению одного из британских министров обороны, Россия будет "плакать от зависти". Но тут пока есть вопросы, не все так однозначно…

Кроме того, часть американских подразделений, дислоцированных в Великобритании, могут быть переброшены в США, сообщил сенатор. "Сегодня угрозы в западной части Тихого океана более суровы, чем угрозы в Европе. Китай — более серьезная опасность для мира в долгосрочном плане, чем Россия. Поэтому в ближайшие годы США планируют нарастить оборонный потенциал на Тихом океане. А это потребует от нас перебросить туда военные активы из других районов", — сказал Коттон. Речь в первую очередь об истребителях-бомбардировщиках и самолетах-разведчиках.

В общем, угроза вполне конкретная и ощутимая. Наверняка в Лондоне это вынуждены учитывать, хотя перспективы переизбрания Дональда Трампа в ноябре этого года достаточно туманны.

Тем не менее, можно полагать, что в ближайшее время в Вашингтоне будут пристально следить за тем, чтобы ближайший союзник США в Европе вел себя надлежащим образом.

Темы huawei сша сенатор союзник китай и великобритания
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