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Автор Евгений Стриж

Армия США хочет купить израильский "Железный купол" или его аналог

Силовые структуры

Американские военные намерены закупить и развернуть две системы защиты на основе технологии "Железный купол" или аналогов. Напомним: "Железный купол", разработанный израильской фирмой "Rafael Advanced Defense Systems", позволяет эффективно отслеживать и сбивать вражеские ракеты, а также минометные и артиллерийские снаряды. Почему же Штаты не могут решиться на покупку?

Альтернатив нет. Или все-таки есть?

Армия объявила о своих планах приобрести систему еще в феврале 2019 года, чтобы уложиться в сроки нового закона. Согласно документу, американские сухопутные войска уже в 2020 году должны быть укомплектованы минимум двумя такими системами.

По данным прессы, первый "Купол" военные могли купить еще в декабре 2019 года, но эксперты до сих пор не могут определиться, устраивает он их или нет. Дело в том, что ключевым требованием для закупки заявлена возможность подключения к Интегрированной боевой командной системе противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS), которую армия выбрала для управления всеми своими датчиками ПВО и системами перехвата. Поэтому закупки и "забуксовали": неясно, как поведет себя покупка в сочетании с IBCS.

"Мы взяли на себя обязательство перед Конгрессом, что сделаем закупку как можно быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы определить, можно ли встроить "Железный купол" в IBCS", — отметил генерал Майк Мюррей.

"Приглашаем всех желающих": кто в итоге поставит системы?

Тем не менее, командование планирует провести учения, связанные с отражением ракетных и минометных атак, уже осенью 2021 года. При этом отмечается, что посетить его смогут все подрядчики, владеющие аналогами "Железного купола": главное, чтобы системы отвечали требованиям военных.

По словам представителей "Raytheon" (компании, работающей над проектом "Железного купола"), их система готова перехватить более 1500 целей с вероятностью успеха в 90%. Это впечатляет, но долгосрочная цель армии Штатов — объединить все ее системы противоракетной обороны и системы ответного огня в единую сеть, сообщил журналистам Брюс Джетт, высокопоставленный чиновник армии.

"Наша задача — интеграция систем таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Например, два разных датчика засекают цель. Объединив данные с этих датчиков, мы получим намного более точную картину", — отметил Джетт.

Мюррей сказал, что армия планирует провести весну 2021 года в плотной работе над интеграцией как текущих, так и поступающих систем, в том числе (возможно) и "Купола".

"Мы открыты для сотрудничества, и если у кого-то есть схожие системы — приглашаем к участию в учениях. Двери открыты вне зависимости от страны", — отметил военный.

Фото: nitrid23. ru

Темы армия сша железный купол военные новости противоракетная оборона
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