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Автор Евгений Стриж

Экспериментальная американская ракета успешно поразила цель

Силовые структуры

Новейшая американская экспериментальная ракета большой дальности успешно прошла все испытания и оказалась весьма эффективна. В частности, она успешно отработала по целям и на малых дистанциях (при максимальной дальности в 498 км). Что построили американцы и как планируют использовать?

Как проходили испытания

Согласно данным пресс-релиза армии США, новая высокоточная ударная ракета (фигурирует в сводках под аббревиатурой "PrSM") пролетела 85 км и успешно поразила свою цель в рамках апрельской серии испытаний.

"Тест, несмотря на минимальную дистанцию, был максимально сложным. Ракета должна была выполнить быстрый и сложный маневр корректировки курса, в частности — резко изменить угол атаки. По сути, сразу после вылета из пусковой установки ракета резко меняла траекторию. Но все прошло успешно — вся операция заняла около 91 секунды", — отметил Джон Рафферти, специалист команды артиллеристов, работающей с высокоточными системами огня.

В чем особенности "PrSM"

До крайнего теста на небольшие дистанции прототип "PrSM" успешно поражал цели на дистанциях в 240 и 180 км, сообщил Рафферти. В следующем году армия проведет четыре дополнительных теста. Изготовлением "PrSM" занимаются в компании "Lockheed Martin", которая в настоящее время является единственной претендующей на контакт поставок, отмечают военные.

Планируется, что новая ракета сменит часть системы "MGM-140" ("ATACMS"), а в 2023 году станет ключевой для поражения объектов наземной инфраструктуры — например, аэродромов. Также в прототип "PrSM" заложен неплохой потенциал роста, благодаря которому к 2025 году из него планируют сделать и вариант для поражения движущихся целей. Сообщается, что максимальная дальность полета "PrSM" после всех модификаций составит около 500 км, что на 200 км больше, чем у "ATACMS".

Не забыли в "Lockheed Martin" и про унификацию: как и "ATACMS", проект "PrSM" сделан сразу под многоразовую ракетную систему "M270" и пусковые установки артиллерии "M142".

"По сути, мы получаем две ракеты в одной. Так что вливания денег в новые пусковые установки не потребуются. Фактически, "PrSM" дает в два раза больше возможностей — например, для флота", — сообщил генерал Джон Мюррей.

Сколько стоит новинка

В предлагаемом бюджете на 2021 год запрос армии на доведение "PrSM" до серии составляет 178,6 млн. долларов. Из этой суммы около 122 млн. пойдут на испытания, исследования и разработки. Также в запросе фигурирует цифра в 800 млн. — их планируют потратить на не оглашаемый пока публично проект ракеты, способной летать на скорости более 5 Махов.

Фото: uk.sciencevfx.com

Темы ракета армия сша испытания
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