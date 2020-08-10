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Автор Евгений Стриж

В США хотят превратить грузовые самолеты в бомбардировщики

Силовые структуры

ВВС США рассматривают возможность вооружения грузовых самолетов специальными контейнерами, которые превратят их в бомбардировщики. Военные полагают, что будущие войны с противниками, такими как Россия или Китай, потребуют большого количества авиационной огневой мощи, а транспортные самолеты, загруженные поддонами крылатых ракет, могут стать недорогим решением для превосходства в воздухе.

Как это будет работать

По данным Defense News, представители ВВС считают, что такие самолеты, как C-130J Super Hercules и C-17 Globemaster III, могут стать "…ракетными грузовиками на полставки". Современные технологии, по данным СМИ, позволяют в считанные часы превратить обычный транспортный самолет в носитель ракет или бомб.

Специальные контейнеры, которые "нафаршированы" как ракетами, так и системами наведения, загружаются в самолет, частично подключаясь к бортовым системам для удобства управления. Затем самолет взлетает, выходит на курс и сбрасывает контейнер над целью. Во время полета из контейнера вылетают ракеты, бомбы и прочие боеприпасы, меняя по заданным программам свой курс и поражая цели. Чем больше самолет, тем больше ракет он может нести.

Какие у технологии перспективы

Концепция "ракетного грузовика" объединяет самолеты с большими грузовыми отсеками, которых у американских военных сотни, с современными ракетами, такими как JASSM. Последняя версия JASSM, JASSM-XR, будет иметь дальность в 1000 морских миль (1 852 км) — достаточно для того, чтобы самолет остался вне зоны поражения вражеских систем ПВО.

При этом программ "улучшения" транспортных самолетов в США несколько: в частности, на новейший AC-130J планируют ставить 105-миллиметровую гаубицу, 30-миллиметровую пушку и 60-киловаттное лазерное оружие. Однако до этого такие "улучшения" носили постоянный характер, то есть к грузоперевозкам самолеты больше не возвращались. А теперь военные хотят самолет "два в одном" — транспортник в мирное время и бомбардировщик в военное.

Конечно, у США есть специализированные бомбардировщики — например, давно проектируемый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider. Но один B-21 стоит 621 млн. долларов, а в ангарах по всей стране стоят намного более дешевые и уже готовые к взлету транспортники, которые осталось только загрузить ракетами.

Концепция "бомбардировщика из транспортника" в случае успеха может значительно увеличить военную мощь Штатов, причем без закупок новых самолетов. На фоне очень спорных отзывов о самолете B-21 Raider (которому еще в 2019 году предсказывали провал — машина вышла перспективная, но слишком много времени и денег ушло на доработку: Raider уже обошелся правительству в 55 млрд. долларов) такие новости для военных — повод серьезно переосмыслить приоритеты.

Фото: airway. com.br

Темы армия сша военная авиация
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