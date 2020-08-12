Американской морской пехоте запретили использовать флаг Конфедерации

Морские пехотинцы получили официальный приказ удалить все предметы с боевым флагом Конфедерации, которые могут их дискриминировать. Приказ распространяется как на рабочие места, так и на военные машины, мотоциклы, одежду, сувениры и предметы вроде кружек и сувениров. Также военным запрещено публично показывать флаг и использовать его в любой точке мира, где расквартированы американские морпехи.

Экскурс в историю: Конфедерация и Союз

Чтобы понять причину запрета, нужен небольшой исторический экскурс.

В 1860-х годах территория США была поделена на две "половинки": Конфедеративные Штаты (юг) и Союз (север). Южная часть страны состояла из 14 штатов, в которых придерживались "старых практик" жизни, в частности — рабовладения. А север стал постепенно более буржуазным, что привело к расширению прав и свобод его жителей. По итогам Гражданской войны, длившейся до 1865 года, юг капитулировал и вошел в состав Союза.

"Это угроза нашим ценностям"

"Флаг Конфедерации слишком часто использовался экстремистами и расистскими группами, чьи убеждения не имеют права на существование в современной армии. Это угроза нашим ценностям, порядку, дисциплине", — говорится в официальном сообщении аккаунта морской пехоты США.

Интересно, что директива касательно удаления символики появилась еще в феврале 2020 года, однако "всплыла" в СМИ только сейчас. Ее автором оказался Дэвид Бергер, генерал морской пехоты. В марте Бергер сказал порталу Military. com, о том, что решение было "…вызвано нашим желанием стать лучше".

"По сути, военные принадлежат государству. Мы должны думать и действовать как единое целое, создать сплоченную команду. Не нужно искать что-то, что нас разделяет", — отметил Бергер.

Решение за начальством: ждем "перегибов на местах"?

Напомним, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда привела к общенациональным протестам, которые обернулись насилием и побудили многие штаты и город Вашингтон ввести подразделения Национальной гвардии. Флойд, 46-летний мужчина, был убит во время задержания в Миннеаполисе 25 мая. Его смерть возобновила дебаты по поводу методов работы полиции и расизма в США.

Ситуация побуждает мэров по всей стране убирать статуи и символику Конфедерации из парков и других общественных мест. И новая политика Корпуса морской пехоты гласит, что командиры имеют право "…принимать разумные, необходимые и законные меры для поддержания правопорядка и защиты персонала и имущества".

По словам представителей военного ведомства, приказ не распространяется на "гражданскую" технику, личные вещи, номерные знаки и места захоронения солдат Конфедерации. Также флаг разрешено использовать в образовательных целях и в районах, где есть какие-либо памятные места (музеи, выставочные залы).

Фото: rallypoint.com