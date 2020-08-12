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Автор Евгений Стриж

Бундесвер и пандемия — ка﻿к армия помогает Германии

Силовые структуры

Как и во многих странах Европы, на помощь медикам и волонтерам приходят регулярные войска. Однако пример Германии особо интересен: дело в том, что еще после Второй мировой в стране приняли пакет законов, сильно ограничивающих возможности военных. Поэтому, пока в Бельгии или Италии жители привыкают к военным на улицах, в Германии увидеть их можно достаточно редко. Что же делается в рамках борьбы с коронавирусом силами бундесвера?

Сложности закона: что можно и что нельзя

Все, что не связано непосредственно с обороной страны, достаточно сильно ограничено различными документами. В нынешней ситуации спасает разве что одна из статей закона об армии, в которой говорится, что в случае природной катастрофы или особо сложных ЧП военных можно использовать для решения ситуации. И эта статья уже применялась: например, военные помогали в 2013 году в ходе ликвидации последствий наводнения на Эльбе.

Канцлер Ангела Меркель еще 18 марта заявила: да, коронавирус считается "особо сложным ЧП", и это один из крупнейших вызовов для страны с момента завершения Второй мировой.

Однако министр обороны страны, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, позже дополнила: "Бундесвер скорее готовится к тому моменту, когда наступит предел возможностей гражданских служб".

Не стоит ждать от армии чудес или подвигов: например, внутренняя медицинская служба бундесвера будет "…младшим партнером" гражданского своего аналога.

"Инфраструктура и военные медики бундесвера в первую очередь нужны для того, чтобы спасать из зон военных конфликтов раненых солдат", — подчеркнула министр.

Что уже делается: перевозки, поставки техники, снабжение

Суммарно бундесвер владеет пятью госпиталями по всей стране, и все они уже интегрированы в "гражданскую" систему. В частности, от 60 до 70% пациентов — стабильно гражданские лица, которых лечат гражданские же врачи. Военных врачей, к слову, примерно 3 000 человек, и это лишь крохотная часть от общего количества врачей в стране.

Также военные помогают и с другими задачами: например, в Саксонии они снабжают застрявших в гигантских пробках (на многих участках — более 50 км) водителей фур едой, водой и одеялами. Помогают им в этом представители Красного Креста и пожарные. Кроме того, армия страны по своим каналам заказала около 300 000 различных средств защиты: от масок до комбинезонов. Все они переданы в медучреждения страны.

Министр обороны подчеркивает: на текущий момент в ее ведомстве примерно 50 запросов о помощи из различных ведомств, 13 из которых уже выполняются. По большей части это поставки оборудования (системы ИВЛ) и расходников, а также транспортная помощь.

"В полной готовности около 7 500 различных грузовых машин, суммарно готовых перевезти около 43 000 тонн грузов", — отметил генерал Эберхард Цорн.

А вот возможности по "замене" полиции скромные: в случае, если полиция понесет "коноравирусные" потери, армия будет очень сильно ограничена законодательством. Представителям военного ведомства пришлось даже успокаивать жителей страны, которые увидели репортажи из Франции и Бельгии, в которых военные в полной выкладке патрулируют улицы.

"Это не та мера, которую мы можем себе позволить. Никаких войск на улицах не будет, и военные не будут заниматься чем-то типа проверки самоизоляции или разгона вечеринок", — отметили они для прессы.

Темы covid-19 армия пандемия германия бундесвер коронавирус
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