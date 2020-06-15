Япония остановила развертывание систем ПРО США. Что это значит для России?

Японские власти приостановили процесс размещения на своей территории американских комплексов противоракетной обороны. Заявил об этом глава оборонного ведомства страны Таро Коно. Что означает это решение для нашей страны?

Япония приостанавливает размещение американской ПРО

Министр, говоря о размещении американских комплексов, напирал на стоимость этого "удовольствия", которая оказалась непомерной даже для такой богатой страны как Япония.

"Мы приостанавливаем процесс развертывания с учетом стоимости и сроков", — заявил японский министр обороны Таро Коно.

По первоначальным планам серьезно ударила пандемия коронавируса. Системы ПРО и так были дороги, а ныне и вовсе стали неподъемными для японского бюджета, который столкнулся с нехваткой средств на решение куда более актуальных проблем.

А кроме того, японские военные засомневались в безопасности систем. Они считают, что стартовый двигатель, отделяющийся при пуске, может причинить ущерб при падении. Из-за отсутствия таких гарантий программное обеспечение комплексов нуждается в модификации.

Но при этом Таро Коно не преминул подчеркнуть, что комплексы Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии и останутся на них.

Два комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore планировалось развернуть в Японии к 2023 году. Известно об этом стало в декабре 2017 года, а в прошлом году все тот же Таро Коно подтвердил намерение развернуть комплексы.

Что об этих комплексах говорят в России

Между тем, в России планы по размещению американских комплексов ПРО на территории Японии восприняли настороженно.

"Мы не считаем, что появление этих комплексов будет служить только задаче защиты Японии от гипотетических ударов средствами, которыми располагает или может располагать КНДР", — заявлял в январе этого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время визита в Токио.

По его словам, Россия видит в этих системах определенный потенциал, который может негативно повлиять на российский арсенал стратегического сдерживания. В то же время Aegis Ashore приспособлены не только для пусков противоракет, но и для применения с этих платформ крылатых ракет "Томагавк" дальностью до 2,5 тысяч километров.

Как заявлял Рябков, именно по этой причине Россию не убеждает позиция японской стороны по поводу того, что размещение Aegis Ashore будет служить только защите региона.

Конечно, едва ли можно говорить, что в связи с нынешним решением Токио снят один из раздражителей в отношениях между Россией и Японией. Процесс развертывания систем приостановлен, японцы от этой идеи не отказались. И даже вполне вероятно, что их еще успеют развернуть в заявленные ранее сроки, то есть к 2023 году.