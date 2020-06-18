Япония не будет размещать системы ПРО "Aegis Ashore"

Министерство обороны Японии заявило в понедельник, 15 июня: непопулярные планы касательно развертывания нескольких комплексных систем ПРО США воплощены не будут. Изначально проект должен был помочь в укреплении потенциала Японии в случае угроз от Северной Кореи, однако министр обороны страны, Таро Коно, сообщил прессе, что проект оказался слишком дорогим и долгим.

Причины отказа: долго и дорого

СМИ отмечают: системы "Aegis Ashore", дорогие сами по себе, понадобилось бы дооснащать для безопасности, а это заняло бы слишком много времени и "раздуло" бы бюджет.

"Учитывая итоговую стоимость и затраты времени, у нас не было другого выбора", — рассказал Коно.

Японское правительство одобрило проект еще в 2017 году: предполагалось, что системы должны гармонично вписаться в комплексный "оборонительный пояс" из эсминцев, оснащенных технологией "Aegis", в море, и ракет "Patriot" на суше.

Представители Минобороны тогда заявили, что два комплекса "Aegis Ashore" могут полностью "покрыть" Японию, если разместить их в Ямагути на юге и в Аките на севере. Так что правительству Синдзо Абэ теперь придется пересмотреть программу противоракетной обороны Японии.

История "Aegis Ashore" в Японии: неудачи и критика

В ходе реализации плана развертывания двух систем "Aegis Ashore" возникло множество проблем:

вопросы о местах конечного базирования;

многократные повышения сметы (итоговая цифра на момент остановки проекта составила 450 млрд. йен, или 4,1 млрд. долл. США);

необходимость вносить деньги сразу на 30 лет вперед;

проблемы с местной оппозицией.

Критики в СМИ также отмечали, что США готовы были помочь с проектом только ради защиты своих же баз в районе Гуама и Гавайев, что делало проект и вовсе незаконным: по конституции Японии поддержка милитаризации других стран запрещена.

Коно добавил, что Япония уже потратила на проект 180 млрд. иен (1,7 млрд. долларов), однако его все еще можно доработать до состояния, в котором системы смогут работать совместно с флотом. А представители Минобороны отметили, что стараются решить вопрос касательно падения "отработавших" ракет-перехватчиков на специальные территории военных баз, чтобы избежать несчастных случаев.

Интересно, что участие Японии в установке "Aegis Ashore" должно было стать частью длинной цепочки геополитических "игр". Южная Корея, в которой выбрали не "Aegis Ashore", а схожую систему "THAAD", мгновенно попала под шквал критики Китая, который усмотрел в этом шаге угрозу своей безопасности.

В Штатах тут же подсуетились — и почти сделали Японию третьей страной (помимо Румынии и Польши), в которой стоят более "продвинутые" системы "Aegis Ashore", очевидно стараясь "продавить" свои интересы в регионе. Как в США ответят на отказ Японии и введут ли "санкции" — узнаем совсем скоро.

Фото: twitter. com