Южная Корея призывает Северную к компромиссам

Южная Корея в воскресенье (14 июня) созвала экстренное совещание по вопросам безопасности и призвала Северную Корею соблюдать соглашения о примирении. Это случилось спустя несколько часов после того, как руководство Северной Кореи сообщило, что готово начать военные действия против своего соперника.

Хроники событий: "…произойдет трагическая сцена"

Правительство Южной Кореи считает, что текущая ситуация очень серьезна. Есть опасения, что Северная Корея может обратиться к провокациям, чтобы укрепить свое внутреннее единство и сгладить неудачные переговоры с США, кончившиеся, по сути, тупиком.

Наблюдатели отмечают, что Северная Корея отчаянно нуждается в мере, которая помогла бы снизить влияние на ситуацию в регионе как пандемии коронавируса, так и все более проблемных отношений с США. И, практически "по традиции", начала Северная Корея с угроз и провокаций.

Вечером 13 июня Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила, что в Сеуле скоро произойдет "…трагическая сцена, потому что бесполезный пункт связи между Севером и Югом (в Северной Корее) будет полностью разрушен". Она также сказала, что предоставит вооруженным силам Северной Кореи право предпринять следующий шаг.

Утром 14 июня директор по национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ёнг провел чрезвычайную видеоконференцию с министрами и военными, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и возможные шаги правительства.

Политики, которые занимаются проблемами Северной Кореи, отметили, что для начала обе Кореи должны четко соблюдать договоренности, которые уже были достигнуты. А военные подчеркнули: страна готова ответить в случае провокаций.

Вопрос цены: Штаты не согласны, Северная Корея недовольна

Ранее Северная Корея приостановила связь с Южной Кореей, перестав обеспечивать инфраструктуру, и пригрозила аннулировать соглашения 2018 года, согласно которым военные не могли минировать приграничные районы и строить там укрепления.

"Север" связал свою серию угроз с неспособностью Сеула помешать активистам распространять пропагандистские листовки через границу. Но некоторые эксперты говорят, что Северная Корея глубоко разочарована тем, что Южная не сделала ничего для обеспечения каких-либо прибыльных совместных экономических проектов, а также обеспокоена тупиком в "ядерных переговорах" с Вашингтоном.

Переговоры по ядерному оружию стали открыто называть "провальными" после того, как вторая встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в начале 2019 года закончилась ничем из-за невозможности договориться. Дипломаты отмечают, что Ким Чен Ын выдвигал несправедливые условия, по сути, "торгуясь" за снижение ядерного потенциала страны. В дальнейшем лидер Северной Кореи неоднократно заявлял: Штаты "душат" экономику страны, так что арсенал будет наоборот расширен.

Что будет, если соглашения перестанут действовать

Некоторые наблюдатели говорят, что разрыв соглашений 2018 года может позволить Северной Корее отправлять суда через спорную морскую границу, сплавлять мины на пограничной реке или предпринимать другие провокационные шаги в пограничной зоне.

В заявлении Министерства обороны Южной Кореи говорится, что соглашения 2018 года должны быть сохранены, чтобы предотвратить случайные вооруженные столкновения и установить мир на Корейском полуострове. Но до сих пор неясно, ограничится ли "Север" лишь угрозами или действительно перейдет "в наступление".

Такой шаг может углубить антипхеньянские настроения и затруднить восстановление связей между двумя странами. Так что вопрос о том, кто сменит (да и сменит ли) Трампа на посту "переговорщика" между двумя Кореями, остается открытым.

Фото: kitekinto.hu