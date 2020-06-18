Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Катапульта для авианосцев "EMALS" сломалась во время испытаний

Силовые структуры

Испытания на новейшем авианосце военно-морского флота "Gerald R. Ford" были значительно "урезаны" после того, как новая высокотехнологичная система, которая запускает самолеты с летной палубы, сломалась.

Система запуска, известная как "EMALS", отказала еще 2 июня. Представители компании-разработчика подчеркнули, что делается все возможное для решения проблемы.

Пострадавших нет (кроме репутации)

На борту корабля находилось около 1000 человек, пострадавших нет. В разговоре с журналистами за день до поломки "EMALS" капитан Джей Джей Каммингс, командир корабля, сообщил, что в целом система работает хорошо и уже помогла успешно запустить более 100 самолетов в ходе текущих учений, а также реализовать около 50 тренировочных вылетов с корабля, стоящего у доков.

Согласно пресс-релизу ВМС, "…из-за проблемы придется сократить количество вылетов. Однако на текущий момент испытания боевой группы авианосца "Gerald R. Ford" помогли в значительной мере достичь поставленных задач".

Что случилось: проблемы с электроникой

По словам капитана Дэнни Эрнандеса, представителя военно-морского флота в Пентагоне, причина неудачи "EMALS" кроется, по-видимому, в системе управления питанием.

"Ошибка возникла в системе управления питанием во время "ручного сброса" системы. Этот компонент не влияет на саму "катапульту", то есть на секцию с высокой импульсной мощностью. Серьезной опасности для пилотов проблема не представляет, инженеры ВМС готовы в том числе и к таким ситуациям", — позднее написали в СМИ.

Однако представители ВМС попали под огонь критики Белого Дома — из-за регулярных проблем с "EMALS" даже Дональд Трамп отозвался о ней как о "…сумасшедшей электронной катапульте". "Моряки, с которыми я общался на борту, говорили, что она ненадежна", — подчеркнул президент.

Мнение экспертов: судно нужно доработать

7 июня "Gerald R. Ford" вернулся в порт, и Эрнандес отметил, что почти 3500 запусков и посадок с использованием "EMALS" прошли штатно.

"Это достижение. Но 3500 вылетов — недостаточная цифра для того, чтобы делать какие-то выводы о системе, о ее надежности. По мере продолжения испытаний все данные будут тщательно анализироваться, чтобы в конечном итоге системы отвечали всем требованиям для кораблей класса "Ford"", — сообщил он.

Джеймс Гёртс, помощник министра военно-морского флота по исследованиям и разработкам, добавил, что судостроители все еще работают над кораблем: помимо решения вопросов с "EMALS" им предстоит запуск всех 11 оружейных лифтов судна, из которых пока работают только 5.

"Несмотря на то, что военно-морской флот испытывает "EMALS" и прочие системы уже достаточно долго, их надежность все еще остается проблемой. Если системы не смогут надежно функционировать к моменту начала эксплуатации, то корабль лишится своего главного преимущества — возможности быстро развернуть ударную авиагруппу", — подытоживают эксперты.

Фото: twitter. com

Темы оборудование военные новости авианосцы вмс сша
Новости Все >
На Путина подали в суд. Дважды
"Сельта" со Смоловым заработала важное очко
"Наполи" лишил "Ювентус" Кубка Италии
Офисами "Мои документы" в Москве зарегистрировано свыше 130 тыс. авто
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
Жительница ХМАО оставила своих детей без еды и связи
За издевательство над котом житель Кузбасса может сесть в тюрьму
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Последние материалы
На Путина подали в суд. Дважды
Катапульта для авианосцев "EMALS" сломалась во время испытаний
"Сельта" со Смоловым заработала важное очко
"Наполи" лишил "Ювентус" Кубка Италии
Офисами "Мои документы" в Москве зарегистрировано свыше 130 тыс. авто
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
Хобби, которые в 2020 получат "новую жизнь"
Жительница ХМАО оставила своих детей без еды и связи
За издевательство над котом житель Кузбасса может сесть в тюрьму
Политолог Михеев: президент – коллективное отражение своего народа
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Новости медицины
Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Американские полицейские будут работать лучше
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ