Катапульта для авианосцев "EMALS" сломалась во время испытаний

Испытания на новейшем авианосце военно-морского флота "Gerald R. Ford" были значительно "урезаны" после того, как новая высокотехнологичная система, которая запускает самолеты с летной палубы, сломалась.

Система запуска, известная как "EMALS", отказала еще 2 июня. Представители компании-разработчика подчеркнули, что делается все возможное для решения проблемы.

Пострадавших нет (кроме репутации)

На борту корабля находилось около 1000 человек, пострадавших нет. В разговоре с журналистами за день до поломки "EMALS" капитан Джей Джей Каммингс, командир корабля, сообщил, что в целом система работает хорошо и уже помогла успешно запустить более 100 самолетов в ходе текущих учений, а также реализовать около 50 тренировочных вылетов с корабля, стоящего у доков.

Согласно пресс-релизу ВМС, "…из-за проблемы придется сократить количество вылетов. Однако на текущий момент испытания боевой группы авианосца "Gerald R. Ford" помогли в значительной мере достичь поставленных задач".

Что случилось: проблемы с электроникой

По словам капитана Дэнни Эрнандеса, представителя военно-морского флота в Пентагоне, причина неудачи "EMALS" кроется, по-видимому, в системе управления питанием.

"Ошибка возникла в системе управления питанием во время "ручного сброса" системы. Этот компонент не влияет на саму "катапульту", то есть на секцию с высокой импульсной мощностью. Серьезной опасности для пилотов проблема не представляет, инженеры ВМС готовы в том числе и к таким ситуациям", — позднее написали в СМИ. Однако представители ВМС попали под огонь критики Белого Дома — из-за регулярных проблем с "EMALS" даже Дональд Трамп отозвался о ней как о "…сумасшедшей электронной катапульте". "Моряки, с которыми я общался на борту, говорили, что она ненадежна", — подчеркнул президент.

Мнение экспертов: судно нужно доработать

7 июня "Gerald R. Ford" вернулся в порт, и Эрнандес отметил, что почти 3500 запусков и посадок с использованием "EMALS" прошли штатно.

"Это достижение. Но 3500 вылетов — недостаточная цифра для того, чтобы делать какие-то выводы о системе, о ее надежности. По мере продолжения испытаний все данные будут тщательно анализироваться, чтобы в конечном итоге системы отвечали всем требованиям для кораблей класса "Ford"", — сообщил он.

Джеймс Гёртс, помощник министра военно-морского флота по исследованиям и разработкам, добавил, что судостроители все еще работают над кораблем: помимо решения вопросов с "EMALS" им предстоит запуск всех 11 оружейных лифтов судна, из которых пока работают только 5.

"Несмотря на то, что военно-морской флот испытывает "EMALS" и прочие системы уже достаточно долго, их надежность все еще остается проблемой. Если системы не смогут надежно функционировать к моменту начала эксплуатации, то корабль лишится своего главного преимущества — возможности быстро развернуть ударную авиагруппу", — подытоживают эксперты.

Фото: twitter. com