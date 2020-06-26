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Автор Антон Куликов

В Британии рассказали о проблемах с авианосцами. Чем это полезно России?

Силовые структуры

В Великобритании рассказали о существенных проблемах в реализации программы по вводу в строй новейших авианосцев. В отчете специального парламентского органа National Audit Office (можно сказать, Госконтроля) подчеркивается, что министерство обороны не финансирует и не контролирует проект должным образом. Почему проблемы британского ВМФ могут оказаться полезными для изучения в России?

На что обратили внимание британские "ревизоры"

В отчете National Audit Office подчеркивается, что два новых авианосца королевского флота — HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") и HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") построены в соответствии с ранее запланированными сроками, хотя и превысили изначально запланированный бюджет на три процента.

Превышение стоимости строительства при реализации проектов такого масштаба достаточно обыденное явление — у британцев можно было бы поучиться тому, что это превышение минимальное.

Но проблем все равно хватает. В частности, британское министерство обороны раскритиковали за то, что оно мало внимания уделяет "элементам поддержки" новейших авианосцев.

Речь, например, идет о разработке новых кораблей поддержки. В отчете отмечается, что у флота сейчас есть только одно судно, которое в состоянии снабжать авианосцы всем необходимым — от боеприпасов до продуктов питания.

В то время как минобороны недавно отменило тендер на разработку и строительство еще трех таких кораблей. Ведомство не устроило соотношение цены и качества. В итоге такие корабли не поступят в распоряжение флота до конца 2020-х годов.

Первый из двух авианосцев — "Королева Елизавета" — до сих пор не имеет полноценной бортовой радиолокационной системы. Субподрядчик, компания Thales, задерживается с разработкой и поставкой такой системы уже на 18 месяцев.

В связи с чем, отмечается в отчете, возникают вопросы к эффективности надзора за выполнением контрактов со стороны Минобороны. Тем более, что в ведомстве долгое время попросту не подозревали о проблемах с разработкой радиолокационной системы.

Предполагается, что на авианосцах разместят истребители-бомбардировщики F-35 Lightning. Изначально предполагалось закупить 138 таких самолетов. Но пока что куплено только 48, а дальнейшие планы на этот счет туманны из-за финансовых проблем.

Что может заинтересовать Россию

Хорошо, но какое отношение отчет National Audit Office может иметь к России? Только в плане изучения опыта.

В нашей стране не первый год идет дискуссия о необходимости строительства авианосцев. Существует несколько проектов. Но до практического воплощения в жизнь дело пока не дошло. И самая главная причина — проект это очень затратный.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с "Правдой.Ру" подчеркивал, что "авианосец ведь не существует сам по себе, строительством только самого корабля дело не обойдется".

"Я напомню, что необходимо формировать авианосную ударную группу. А это означает создание авиационных подразделений, которые на таком авианосце будут базироваться. Здесь у нас некоторых типов самолетов даже еще в проекте нет. Например, самолетов дальнего радиационного обнаружения или самолетов радиоэлектронной борьбы именно палубного базирования", — отмечал Мураховский.

А кроме того, строительство кораблей сопровождения, строительство инфраструктуры для базирования авианосца (или авианосцев)…

Так что британский отчет полезен в том смысле, что позволяет оценить, с чем можно столкнуться с реализацией проекта по строительству авианосцев. Хотя, повторимся еще раз, с учетом различий в реализации подобных проектов.

Темы авианосец виктор мураховский
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