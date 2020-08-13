Какие проблемы возникли у США с выводом войск из Германии

Министерство обороны США рассматривает варианты вывода примерно 10 000 военнослужащих из Германии по указу президента Дональда Трампа. Но даже если некоторые из них могут быть перемещены в соседнюю Польшу, вывод все равно будет сложным и медленным.

В то время как Пентагон может быстро перебрасывать войска, когда это необходимо в чрезвычайных ситуациях, перевод тысяч военнослужащих "в мирных условиях" требует целого ряда решений, в том числе поиска нового жилья, образовательных учреждений и работы.

Сколько представителей США находятся на базах в Германии

Вместе с военными на базах США работают и гражданские, так что суммарное число представителей Штатов достигает 47 000 человек.

Большая часть (примерно 35 000 действующих военнослужащих) находится на нескольких крупных армейских и военно-воздушных базах, включая авиабазу Рамштайн (ключевую для региона). Также в стране насчитывается 2 600 представителей Национальной гвардии и резерва и почти 12 000 гражданских лиц, работающих на связанные с армией службы или структуры Министерства обороны.

При этом в Германии расположен еще и крупнейший госпиталь Штатов за пределами собственных территорий — Ландштульский региональный медицинский центр. В его штате около 2 000 военнослужащих и гражданский персонал, а лечение в нем проходят тысячи солдат.

Ключевые проблемы: логистика и коронавирус

Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что, хотя военные могут быстро действовать в чрезвычайных ситуациях, Пентагон должен быть осторожным и последовательным в плане вывода войск из Германии.

"У военных должны быть возможности для въезда в другую страну. Они должны быть готовы ехать туда с семьями — и возникают вопросы: где они будут жить? Где будут учиться их дети, работать их мужья или жены? Собираются ли они снимать жилье либо строить собственные дома? Большая часть войск в Германии назначена туда долгосрочно, у многих солдат есть семьи, дети ходят в школы, а жены работают. И теперь Пентагону предстоит организовать для всех них масштабный "переезд". Это очень трудоемкий процесс", — отмечают военные эксперты.

К проблемам бытового и документарного планов добавился и коронавирус: выезд 10 000 человек за границу явно не вписывается в ограничительные мероприятия, действующие в ЕС. Из-за этого Пентагон уже просрочил ряд трансферов — и задержки накапливаются, создавая буферы из тысяч солдат, "зависших" между странами.

При этом многие члены Конгресса возражали против решения Трампа, а некоторые республиканцы направили ему письмо с изложением своих опасений. Вывод войск, отмечает член палаты представителей Майкл Маккол, "…может привести скорее к нанесению урона интересам национальной безопасности США, чем к стимулированию Германии платить взносы в НАТО".

Фото: comments. ua