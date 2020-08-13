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Автор Евгений Стриж

Какие проблемы возникли у США с выводом войск из Германии

Силовые структуры

Министерство обороны США рассматривает варианты вывода примерно 10 000 военнослужащих из Германии по указу президента Дональда Трампа. Но даже если некоторые из них могут быть перемещены в соседнюю Польшу, вывод все равно будет сложным и медленным.

В то время как Пентагон может быстро перебрасывать войска, когда это необходимо в чрезвычайных ситуациях, перевод тысяч военнослужащих "в мирных условиях" требует целого ряда решений, в том числе поиска нового жилья, образовательных учреждений и работы.

Сколько представителей США находятся на базах в Германии

Вместе с военными на базах США работают и гражданские, так что суммарное число представителей Штатов достигает 47 000 человек.

Большая часть (примерно 35 000 действующих военнослужащих) находится на нескольких крупных армейских и военно-воздушных базах, включая авиабазу Рамштайн (ключевую для региона). Также в стране насчитывается 2 600 представителей Национальной гвардии и резерва и почти 12 000 гражданских лиц, работающих на связанные с армией службы или структуры Министерства обороны.

При этом в Германии расположен еще и крупнейший госпиталь Штатов за пределами собственных территорий — Ландштульский региональный медицинский центр. В его штате около 2 000 военнослужащих и гражданский персонал, а лечение в нем проходят тысячи солдат.

Ключевые проблемы: логистика и коронавирус

Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что, хотя военные могут быстро действовать в чрезвычайных ситуациях, Пентагон должен быть осторожным и последовательным в плане вывода войск из Германии.

"У военных должны быть возможности для въезда в другую страну. Они должны быть готовы ехать туда с семьями — и возникают вопросы: где они будут жить? Где будут учиться их дети, работать их мужья или жены? Собираются ли они снимать жилье либо строить собственные дома?

Большая часть войск в Германии назначена туда долгосрочно, у многих солдат есть семьи, дети ходят в школы, а жены работают. И теперь Пентагону предстоит организовать для всех них масштабный "переезд". Это очень трудоемкий процесс", — отмечают военные эксперты.

К проблемам бытового и документарного планов добавился и коронавирус: выезд 10 000 человек за границу явно не вписывается в ограничительные мероприятия, действующие в ЕС. Из-за этого Пентагон уже просрочил ряд трансферов — и задержки накапливаются, создавая буферы из тысяч солдат, "зависших" между странами.

При этом многие члены Конгресса возражали против решения Трампа, а некоторые республиканцы направили ему письмо с изложением своих опасений. Вывод войск, отмечает член палаты представителей Майкл Маккол, "…может привести скорее к нанесению урона интересам национальной безопасности США, чем к стимулированию Германии платить взносы в НАТО".

Фото: comments. ua

Темы сша германия вывод войск из германии
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