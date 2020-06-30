Зачем Путин объявил призыв большинства запасников

В России пройдет призыв военнослужащих запаса на военные сборы — указ об этом подписал президент Владимир Путин. Ранее российские и западные СМИ сообщили, что в России началось формирование мобилизационного резерва страны на случай войны.

Согласно документу, контингент, состоящий на воинском учете и предназначенный для развертывания при мобилизации или во время войны, будет призван для сборов в армию, Росгвардию, органы государственной охраны и ФСБ.

Всё чаще звучат прогнозы о потенциальной войне между крупными государствами

Сборы будут длиться от двух недель до двух месяцев. Не подлежат призыву на военные сборы педагоги, многодетные отцы, служащие Совета Федерации, а также работники сельского хозяйства (в период уборки и посева). Не примут в них участие и те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.

О целях мероприятий рассказал военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, "сборы проводятся ежегодно в строевых частях, на них, в зависимости от необходимости, призывают разное количество запасников — от 5 до 15 тысяч.

Зачем это делается? Для того, чтобы у силовиков был так называемый "обученный резерв". В случае военного конфликта или войны резервисты займут место выбывших из строя".

Отметим, что все чаще звучат прогнозы о потенциальной войне между крупными государствами.

К примеру, военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США могут ударить по России с воздуха через Северный полюс. Американцы работают над этой версией уже почти 70 лет и могут использовать столь короткое расстояние до Центральной России, а также Урала и Сибири.

Никакие другие варианты американцы не могли воплотить на практике из-за плотности "ПВО СССР и стран Варшавского договора". Так что сегодня американцы намерены запустить крылатые ракеты до входа в зону действия российской противовоздушной обороны.

Всем очевидно, что России есть чем ответить

Наши пилоты отрабатывают такие действия во время полетов в северных широтах. Проблема в том, что теперь под боком у России есть такое неустойчивое образование, как Украина, власти которой ведут свою политическую игру крайне вздорным образом.

К примеру, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев недавно сделал заявление, что у Киева нет атомной бомбы, которой можно было бы ударить по России, поэтому Украина будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способами.

По этому поводу член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков высказал мнение, что решение лишить Украину в начале 90-х ядерного оружия было весьма продуманным.

"Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными "элитами", — добавил политик.

Каждого запасника проверят на коронавирус

Что касается военных сборов этого года, то полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что такие мероприятия нужно проводить каждый год. К тому же инфекция не угрожает военнообязанным из запаса, поскольку в армии серьезнее многих ведомств подходят к защите людей от заражения.

Отмечается, что в условиях пандемии Минобороны, генштаб и силовые ведомства будут призывать запасников в части, которые находятся в регионах с невысоким уровнем заболеваемости коронавируса.

Баранец добавил, что каждого запасника проверят на коронавирус в военкомате, а после приезда в часть каждый ляжет на обсервацию на 14 дней, где его будут каждый день три раза проверять.

Ранее специалисты министерства обороны России разработали законопроект о внесении изменений в федеральные законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе". Документ устанавливает порядок призыва граждан России в армию в военное время.

The Economist: "Россия готовится к войне"

Также еще несколько лет назад в России началось формирование мобилизационного резерва страны. Об этом уже сообщили ряд отечественных и зарубежных СМИ.

И если российские медиа в основном давали эту информацию в спокойном тоне и новостном формате, то иностранные издания типа The Economist рассказывают читателям о том, что "Россия готовится к войне", и "война эта вот-вот начнется".

Стоит добавить, что военные сборы в 2020 году уже сдвинули по времени, так как обычно российский президент Владимир Путин издает указ в апреле. А в этом году он начал действовать в конце июня, подытожил военный эксперт.