Новой армейской машиной США стал... "Шевроле Колодаро"?

Армия США выбрала новую машину для быстрой транспортировки войск на поле боя. Машина сочетает все опции, нужные военным: без проблем перевозится в вертолетах, позволяет разметить пехоту в разных типах брони и стоит всего 214 млн. долларов за 649 штук. Но особый интерес экспертов вызвала "родословная" новинки: как оказалось, основой одной из версий послужил пикап "Шевроле Колорадо".

Из "Шевроле Колорадо" в "ISV"

По данным "Defense News", армия планирует серьезно обновить автопарк и уже заказала компании "GM Defense" как легко-, так и тяжело бронированные машины. Текущая стоимость контакта — 214 млн. долларов, последняя машина будет поставлена к 2028 году. Суммарно армия планирует купить около 2065 единиц.

Новые автомобили армии США будут, как стало известно порталу popularmechanics. com, минимум двух модификаций: "JLTV" (тяжелое бронирование) и "ISV" (легкое бронирование). Так, габариты "JLTV" составят 6 350 кг и 2,5 метра в высоту, что гарантирует надежную защиту пехоты. А для быстрых перебросок будут применять "ISV", который весит всего 2268 кг.

Именно для "ISV" применили "базу" от "Шевроле Колорадо". Узнать "оригинал" очень непросто: у "ISV" нет крыши и окон, а также дверей. По сути, это своеобразный "скелет", который и позволил существенно снизить вес машины для перемещения ее на вертолетах "CH-47 Chinook" (в грузовом отсеке) и "Blackhawk UH-60" (на подвесах).

Плюсы и минусы новинки

Характеристики "ISV" весьма впечатляют:

вместимость — до 9 солдат;

общий перевозимый вес — до 1361 кг;

двигатель Duramax — 2,8 литра, 186 л. с;

коробка передач на 6 скоростей с режимом "автомат";

электронный блокируемый дифференциал;

подвеска Chevy Desert Racing, клиренс 35,5 см;

возможность "атаковать" препятствия под углом до 46 градусов.

Единственный серьезный недостаток машины — очень слабое бронирование. Однако благодаря легкости ее можно даже сбрасывать вместе с десантными отрядами на парашютах, и это делает "ISV" незаменимой техникой для операций, где решает мобильность, а не количество брони. В планах производителя — модификация "ISV": планируется представить версию с максимально тихим мотором и более низком профилем, которая будет полезна в условиях городских операций.

Благодаря налаженной "базе" (и "Шевроле Колорадо", и его "собрат" по классу компактных пикапов "Каньон" выпускаются с 2004 года в вариациях как 4*2, так и 4*4) у военных не будет проблем с обслуживанием и запчастями. Сборка "гражданских" машин осуществляется, помимо США, в Бразилии и Тайланде — будут ли там же делать и "военные" варианты, пока не уточняется.