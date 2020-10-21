Турция успешно испытала свою первую противокорабельную ракету

Первая полностью созданная турецкими специалистами противокорабельная ракета "Atmaca" успешно выдержала летные испытания на большой дальности.

Испытательный Запуск первой турецкой ракеты atmaca roketsan: ANTI SHIP MISSILE !

Радостной новостью в Твиттере поделился глава департамента оборонной промышленности Министерства обороны Турции Исмаил Демир, а видеозапись испытаний была выложена на портал "YouTube".

По словам чиновника, ракета "прекрасно справилась с испытаниями, успешно обеспечив поражение цели на дальности более чем в 200 километров".

На замену "Гарпунам"

Новинка производится турецкой компанией "Roketsan". Вооруженные силы Турции, согласно планам, начнут получать ракеты уже в этом году, отмечают СМИ. Название ракеты переводится как "Ястреб".

Новинка станет заменой американских противокорабельных ракет AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун". По данным турецких военных, "Atmaca" создавалась в тесном партнерстве компаний "Roketsan" и "Aselsan" — представители последней работали над системами управления огнем и оборудованием для запуска, тогда как в "Roketsan" делали саму ракету.

Представители производителя подчеркивают, что новинка без проблем интегрируется в широко применяемые в стране платформы "MİLGEM".

Характеристики ракеты

Работы над ракетой велись примерно с 2009 года — именно тогда официально подписали контракт с "Roketsan". Характеристики итогового варианта:

масса — 800 кг;

максимальная эффективная дальность — около 360 км;

вес боеголовки — около 250 кг;

размах крыла — 1,4 метра;

полет на дозвуковых скоростях;

система двигателей: твердотопливный стартовый ускоритель + турбореактивный "Safran TR140".

Среди ключевых особенностей новой ракеты выделяют активный радиолокационный искатель, который в значительной мере обеспечивает точность попадания. "Начинка" ракеты поддерживает как наведение по GPS, так и инерциальную навигацию, что позволяет улучшить автономность работы и обеспечить возможность обновления и смены целей даже в случае активного "глушения" связи противником.

Новинка весьма универсальна: уже упомянутая интеграция с "MİLGEM" позволит применять ее на флоте, в частности — на корветах и фрегатах. А опция запуска с наземных установок еще больше расширяет "географию" "Atmaca". По данным СМИ, ведется дальнейшая доработка ракеты с целью оптимизации ее под запуск с подводных лодок и самолетов.

При этом много пересудов породила внешняя неотличимость ракеты от "Грапуна", однако инженеры подчеркнули: "под капотом" ракеты — именно турецкие разработки. На сайте компании-производителя также отмечается, что для ракеты создано специальное ПО, позволяющее моделировать задачи в 3D и упрощать тем самым работу в сложных погодных условиях.