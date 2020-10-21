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Автор Евгений Стриж

Турция успешно испытала свою первую противокорабельную ракету

Первая полностью созданная турецкими специалистами противокорабельная ракета "Atmaca" успешно выдержала летные испытания на большой дальности.

Испытательный Запуск первой турецкой ракеты atmaca roketsan: ANTI SHIP MISSILE !

Радостной новостью в Твиттере поделился глава департамента оборонной промышленности Министерства обороны Турции Исмаил Демир, а видеозапись испытаний была выложена на портал "YouTube".

По словам чиновника, ракета "прекрасно справилась с испытаниями, успешно обеспечив поражение цели на дальности более чем в 200 километров".

На замену "Гарпунам"

Новинка производится турецкой компанией "Roketsan". Вооруженные силы Турции, согласно планам, начнут получать ракеты уже в этом году, отмечают СМИ. Название ракеты переводится как "Ястреб".

Новинка станет заменой американских противокорабельных ракет AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун". По данным турецких военных, "Atmaca" создавалась в тесном партнерстве компаний "Roketsan" и "Aselsan" — представители последней работали над системами управления огнем и оборудованием для запуска, тогда как в "Roketsan" делали саму ракету.

Представители производителя подчеркивают, что новинка без проблем интегрируется в широко применяемые в стране платформы "MİLGEM".

Характеристики ракеты

Работы над ракетой велись примерно с 2009 года — именно тогда официально подписали контракт с "Roketsan". Характеристики итогового варианта:

  • масса — 800 кг;
  • максимальная эффективная дальность — около 360 км;
  • вес боеголовки — около 250 кг;
  • размах крыла — 1,4 метра;
  • полет на дозвуковых скоростях;
  • система двигателей: твердотопливный стартовый ускоритель + турбореактивный "Safran TR140".

Среди ключевых особенностей новой ракеты выделяют активный радиолокационный искатель, который в значительной мере обеспечивает точность попадания. "Начинка" ракеты поддерживает как наведение по GPS, так и инерциальную навигацию, что позволяет улучшить автономность работы и обеспечить возможность обновления и смены целей даже в случае активного "глушения" связи противником.

Новинка весьма универсальна: уже упомянутая интеграция с "MİLGEM" позволит применять ее на флоте, в частности — на корветах и фрегатах. А опция запуска с наземных установок еще больше расширяет "географию" "Atmaca". По данным СМИ, ведется дальнейшая доработка ракеты с целью оптимизации ее под запуск с подводных лодок и самолетов.

При этом много пересудов породила внешняя неотличимость ракеты от "Грапуна", однако инженеры подчеркнули: "под капотом" ракеты — именно турецкие разработки. На сайте компании-производителя также отмечается, что для ракеты создано специальное ПО, позволяющее моделировать задачи в 3D и упрощать тем самым работу в сложных погодных условиях.

Темы ракета оружие турция
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