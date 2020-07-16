Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?

Не является секретом, что нынешнее польское руководство всемерно поддерживает усиление американского военного присутствия в стране. Одно время активно обсуждали идею создания военной базы США в стране, которую в Варшаве предложили назвать "Форт Трамп". От создания "форта" отказались - во всяком случае пока.

Планы: больше слов, чем дел?

Вообще, надо сказать, что вокруг усиления американского военного присутствия в Польше гораздо больше риторики, чем реальных дел. Нет, конечно, создаются командные и логистические центры, модернизируется инфраструктура. Это с одной стороны.

А с другой, разговоры о том, что часть выводимых из Германии американских войск будет переброшена в Польшу, пока так и остается разговорами. Ясности на этот счет нет.

Так что, заявления российских официальных лиц об угрозе в случае усиления американского военного присутствия не настолько и обоснованны? Как сказать... Речь ведь не только и не столько про количество американских солдат и танков.

Опасения России

Например, в 2021 году в Польше должно быть завершено создание ракетной базы с с пусковыми установками Мk-41. База создается в рамках развертывания американской системы противовоздушной обороны в Польше и Румынии. Мk-41 - это универсальные пусковые установки, которые позволяют запускать ракеты средней дальности.

В Румынии, к слову сказать, уже развернут американский комплекс ПРО Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk-41. Они применяются для запуска различных ракет, в том числе "Томагавков".

Ну а развертывание аналогичного комплекса в Польше позволит американцам контролировать практически всю европейскую часть России. И, соответственно, отслеживать военную информацию - например, о российских баллистических ракетах.

Конечно, это не гипотетические рассуждения, а вполне реальная угроза.

Вообще, надо сказать, претензии к пусковым установкам Мk-41 Россия высказывает уже не один год. По мнению Москвы, они нарушают положения Договора о ракетах меньшей и средней дальности (из которого США, как известно, вышли).

В 2019 году российское Минобороны в ответ на претензии американцев предложило США уничтожить вышеназванные установки. В ответ в Пентагоне заявили, что развернутые на суше пусковые установки Мk-41, входящие в состав систем противоракетной обороны Aegis Ashore, и пусковые установки Мk-41, устанавливаемые на кораблях, - не одно и то же.

Сама система Aegis Ashore "не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и полностью соответствует ДРСМД", подчеркивалось в ответе.

В общем, с тех пор никаких изменений не произошло и оценки сторон никак не поменялись.