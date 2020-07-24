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Автор Александр Артамонов

Зенитка "Панцирь-С1": чего не учли ливийские стратеги

Силовые структуры

Военный обозреватель "Правды.Ру" Александр Артамонов рассказал о наших зенитно-ракетных пушечных комплексах ближнего боя "Панцирь".

"Панцирь-С1", "Панцирь-СМ". Это система, вызывающая неоднозначную реакцию у некоторых военных обозревателей, в том числе и российских.

"Панцирь": характеристики

Но сначала о самой машине. Первоначально проект назывался "Роман", и его можно было видеть в 90-е на одной из оружейных выставок. Но тогда он оказался законсервирован из-за отсутствия денег на полномасштабную реализацию. Возобновлена программа была фактически через 10 лет в середине нулевых, чтобы в 2008 году заявить о себе своим участием в противостоянии с грузинскими частями на осетинской земле.

Некоторые считают, что деньги в него вложили восточные страны — Катар, ОАЭ. Не могу сказать об этом точно, хотя первые зарубежный заказ поступил именно на Ближний Восток — но в усеченной комплектации.

"Панцирь" родился почти одновременно с израильской системой ЗРК SPYDER. Но у этой системы всего восемь ракет, а у нашей даже в базовой комплектации 12, к тому же "Панцирь" оснащен 30-миллиметровой пушкой, уничтожающей любую технику в ближнем радиусе.

Интересно и то, что российская система сделана по модульному принципу: отдельно ракетный модуль, отдельно пушечная установка и отдельно оборудование кабины. Это позволяет, как в случае с "Арматой", легко менять комплектующие по одной, если те выходят из строя, что важно в бою.

О том, что касается дальности. Пусть у израильской установки больший радиус действия — до 80 км против наших 37-40, но "Панцирь" может одновременно уничтожать четыре цели, причем с разворотом на каждую цель менее полутора секунды, что является едва ли не рекордом.

Машина-носитель сделана на "КАМАЗовской" сверхпроходимой платформе, и она успела себя показать в сирийских зыбучих песках, что неплохо и для российского бездорожья.

Цели засекаются и определяются на расстоянии до 15 км, чему способствуют две радиолокационные станции, включая "Шлем". Первая РЛС засекает до 40 км до цели, а "Шлем" подает сигнал, когда ее лучше уничтожить. Работает оптическая система управления.

Чего не учли в Ливии

Но с одной такой системой, без РЛС, "Панцирь" оказывается очень уязвим. Это стало понятно после Ливии, где "погибло" около восьми таких систем. Что касается "мертвого угла", в котором невозможно засечь цель, то зона обзора по азимуту — 360, то есть в круговую, по углу места — 0,60 или 40-80 градусов. Беспилотники, в частности, турецкий "Байрактар" любят заходить на цель на больших высотах. У ливийских "Панцирей" РЛС не установлены, и они оказываются как раз в "мертвой воронке".

Можно ли бороться с такими вещами. Да — действовать в составе нескольких машин, перекрывающих зону гарантированной ответственности каждого из комплекса. Одако ливийцы действуют так, как будто этой тактики никогда не существовало. И "Панцири" у них охотятся за целью поодиночке.

Однако у них, в отличие от того же SPYDER, на счету как минимум 24 беспилотника, 24 цели турецкого производства, еще 2 тяжелых беспилотника, один из них точно Reaper, то есть "Жнец" американского производства. "Панцирь" хорошо себя показал в 2018 году, когда были массовые налеты на российские базы в Хмеймиме и не только. Его применение дало то, что израильские пилоты знают, что даже если они пробьются через С-300, С-400 — их встретит "Панцирь" с 30-миллиметровой пушкой, с высокой скорострельностью начиная от 980 м/с. Очень "злой" ЗРК, не оставляющий шансов техники — если его использовать не безграмотно.

"Панцирь-СМ"

Что касается "Панциря-СМ", то в его комплектации можно поставит 12 ракет и оставить место для пушек, а можно, как в том же SPYDER, сделать чисто ракетный вариант с 24 ракетами. Целиком обновленное программное обеспечение увеличило практически вдвое зону эффективного обнаружения цели. Появилось возможность сбивать аппараты, летящие со скоростью до трех тысяч метров в секунду.

Оппоненты заявляют, что это лишь слова — но это подтверждено в полигонных условиях. Утверждение, что на самом деле такой машины просто нет, также неверно. "Панцирь-СМ" все желающие могли видеть на Параде Победы в 2020 году.

Позволяю себе закончить ответом на вопрос, который я часто слышу от коллег, военных обозревателей: почему не "Тор"? Система "Тор" безумно эффективна, но во много раз дороже, чем "Панцирь". Он рассчитан на несколько другого заказчика и никак не перекрывает коммерческий сбыт "Панциря" за рубеж.

Так что, если грамотно пользоваться, то последний крайне эффективен. Остается отметить, что у него хорошее соотношение "цена-качество" — примерно в два раза дешевле, чем у зарубежных конкурентов.

Темы ливия панцирь-с1 александр артамонов зенитно-ракетный комплекс
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