Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Флот РФ "боевым огнем" отогнал корабли НАТО от Крыма

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные РФ в Крыму "огневым маневром" не позволили кораблям НАТО, среди которых был "отличившийся" в Сирии эсминец США, подойти близко к берегу. Об этих событиях, произошедших еще в конца июля, подробно пишут СМИ.

Русские моряки устроили стрельбы, и натовские корабли физически не могли подойти к крымскому побережью во время учений в Чёрном море. В мероприятиях принимали участие США, Турция, Румыния и Болгария. Самым скандальным было участие американского эсминца USS Porter с крылатыми ракетам "Томагавк" - который в 2017 году обстрелял Сирию.

Тем не менее, Россия не дала возможности Альянсу чувствовать себя хозяевами в море - проведя "боевой огневой маневр", то есть устроив настоящие боевые стрельбы ракетами и снарядами.

Она заранее и официально "сформировала" около 10 закрытых зон для проведения стрельб. Одна из зон закрыла нейтральные воды у Севастополя и южного берега Крыма, другая - северо-западную часть Чёрного моря, чем очень "напрягла" американцев.

Как заявил директор по исследованиям России военного исследовательского центра CNA в Вирджинии Майкл Кофман заявил, что "Москву слишком сильно раздражает присутствие американских кораблей в Чёрном море, поскольку они создают угрозу для мирного населения и стратегических объектов, расположенных в Крыму".

Напомним, США не так давно заявили, что будут продолжать учебные ядерные бомбардировки Крыма, ЮФО, Мурманска и Калининграда.

Источник Defense News в Объединенном стратегическом командовании ВС США заявил, что вооруженные силы Америки будут продолжать проведение дальних стратегических миссий бомбардировщиков в нейтральном воздушном пространстве и на территории стран-партнеров по НАТО с целью обеспечения "сдерживания и защиты" союзников и самих США.

Таким образом военный прокомментировал возросшую в десятки раз частоту использования стратегических ядерных бомбардировщиков у границ России и Китая.

С конца 2019 бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer уже неоднократно проводили имитации атомной бомбардировки территории РФ в Прибалтике, и в 30-100 километрах от Крыма, Калининграда, Сочи и Мурманска. Команда (аудиозапись  на один из ядерных ударов была перехвачена радиолюбителями.

Традиционно в ответ российские Ту-160 и Ту-95МС навещают приграничные воды у США, а 4 июля - прилетают и поздравляют ВВС США с Днем Независимости.

Также о том, что все новые и новые учения НАТО направлены на отработку трех быстрых ударов - по Крыму, Калининграду и Курилам заявляют профессиональные военные.

"Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. И, причём, эти удары могут быть нанесены одновременно. То есть в течение короткого времени, пока мы не сообразим, не очухаемся, применять нам ядерное оружие или не применять", - рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее командование USA Air Force в Европе подтвердило, что два ракетоносца В-1В Lancer летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами - в сопровождении украинской авиации.

Хорошо, что России есть что оберегать в тех краях - и чем это делать...

Темы крым флот нато учения нато учения в крыму черноморский флот
Новости Все >
Кикнадзе объяснил, почему "Локомотив" не подписал Кокорина
На Кубани выпустили мороженное из вина
В 2021 году в Смоленске откроется пятизвёздочная гостиница
Легализация мини-отелей в Крыму: зачем и как?
В Симферополе нашли новые источники для водоснабжения Крыма
"Роснефть" отрицает связь с россиянами, задержанными в Белоруссии
На Аркаиме создали новые экскурсионные маршруты
Мясников назвал сценарии развития пандемии коронавируса
Пограничники не пустили певицу Глюкозу на Украину
ЦСКА договорился о переходе аргентинца Веры
Последние материалы
На Аркаиме создали новые экскурсионные маршруты
Флот РФ "боевым огнем" отогнал корабли НАТО от Крыма
Мясников назвал сценарии развития пандемии коронавируса
Пограничники не пустили певицу Глюкозу на Украину
ЦСКА договорился о переходе аргентинца Веры
Жительнице Магнитогорска "сняли порчу" за два миллиона рублей
Опрос показал уровень доверия Путину
Россия сняла ограничения на госзакупки некоторых импортных лекарств
Разработаны наушники, позволяющие быстро выучить иностранный язык
Разрыв с Белоруссией будет стоит РФ $20 миллиардов
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Российский шоу-бизнес
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ