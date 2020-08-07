Флот РФ "боевым огнем" отогнал корабли НАТО от Крыма

Военные РФ в Крыму "огневым маневром" не позволили кораблям НАТО, среди которых был "отличившийся" в Сирии эсминец США, подойти близко к берегу. Об этих событиях, произошедших еще в конца июля, подробно пишут СМИ.

Русские моряки устроили стрельбы, и натовские корабли физически не могли подойти к крымскому побережью во время учений в Чёрном море. В мероприятиях принимали участие США, Турция, Румыния и Болгария. Самым скандальным было участие американского эсминца USS Porter с крылатыми ракетам "Томагавк" - который в 2017 году обстрелял Сирию.

Тем не менее, Россия не дала возможности Альянсу чувствовать себя хозяевами в море - проведя "боевой огневой маневр", то есть устроив настоящие боевые стрельбы ракетами и снарядами.

Она заранее и официально "сформировала" около 10 закрытых зон для проведения стрельб. Одна из зон закрыла нейтральные воды у Севастополя и южного берега Крыма, другая - северо-западную часть Чёрного моря, чем очень "напрягла" американцев.

Как заявил директор по исследованиям России военного исследовательского центра CNA в Вирджинии Майкл Кофман заявил, что "Москву слишком сильно раздражает присутствие американских кораблей в Чёрном море, поскольку они создают угрозу для мирного населения и стратегических объектов, расположенных в Крыму".

Напомним, США не так давно заявили, что будут продолжать учебные ядерные бомбардировки Крыма, ЮФО, Мурманска и Калининграда.

Источник Defense News в Объединенном стратегическом командовании ВС США заявил, что вооруженные силы Америки будут продолжать проведение дальних стратегических миссий бомбардировщиков в нейтральном воздушном пространстве и на территории стран-партнеров по НАТО с целью обеспечения "сдерживания и защиты" союзников и самих США.

Таким образом военный прокомментировал возросшую в десятки раз частоту использования стратегических ядерных бомбардировщиков у границ России и Китая.

С конца 2019 бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer уже неоднократно проводили имитации атомной бомбардировки территории РФ в Прибалтике, и в 30-100 километрах от Крыма, Калининграда, Сочи и Мурманска. Команда (аудиозапись на один из ядерных ударов была перехвачена радиолюбителями.

Традиционно в ответ российские Ту-160 и Ту-95МС навещают приграничные воды у США, а 4 июля - прилетают и поздравляют ВВС США с Днем Независимости.

Также о том, что все новые и новые учения НАТО направлены на отработку трех быстрых ударов - по Крыму, Калининграду и Курилам заявляют профессиональные военные.

"Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. И, причём, эти удары могут быть нанесены одновременно. То есть в течение короткого времени, пока мы не сообразим, не очухаемся, применять нам ядерное оружие или не применять", - рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее командование USA Air Force в Европе подтвердило, что два ракетоносца В-1В Lancer летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами - в сопровождении украинской авиации.

Хорошо, что России есть что оберегать в тех краях - и чем это делать...