Андрей Кошкин о военном инциденте РФ с США в Сирии: "просто техника подвела"

Российские военные не врезались в американский бронемобиль в Сирии, просто подвела техника, это бывает, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

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Инцидент с бронетехникой РФ и США в Сирии

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, после того как в их бронемобиль врезалось российский БТР.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. Учитывая, что на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет, американцы решили, что "речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район".

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Уллиот назвал небезопасными и непрофессиональными действия военных РФ.

"Подобные небезопасные и непрофессиональные действия — это нарушение договоренностей по предотвращению конфликтных ситуаций, согласованных США и Россией в декабре 2019 года", — говорится в заявлении представителя СНБ США.

Он напомнил, что американские военные не стремятся к эскалации напряжённости с кем бы то ни было в Сирии, однако сохраняют за собой право на самооборону в случае враждебных по отношению к ним действий.

Уллиот подтвердил, что экипаж американского автомобиля получил травмы.

Это просто дорожное происшествие

Как сказал "Правде.Ру" глава Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, американцы очень дорожат прямыми договоренностями с Минобороны РФ о недопущении инцидентов в Сирии.

По его мнению, многие западные СМИ хотели бы в своих репортажах, статьях, "столкнуть лбами" военнослужащих Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Они выбирают всевозможные ролики с инцидентами, потом их активно комментируют на грани фола, тем самым провоцируя напряжение.

Но, в целом, "многие такие случаи" можно рассматривать как "просто дорожно-транспортные инциденты, в которых подводит техника", отметил Андрей Кошкин.

США выигрывают информационную войну

Американцы же, как в воздухе, так и на море, а теперь на дорогах Сирии сразу же пытаются классифицировать их, как непрофессионализм наших специалистов, не проведя расследование.

"Я глубоко убежден, что из этого дорожного инцидента СМИ США стараются отжать всевозможное для того, чтобы в информационном пространстве доминировать и провоцировать Российскую Федерацию", — отметил Андрей Кошкин.

Это по его мнению это информационная война, в которой Соединенные Штаты Америки, учитывая свой ресурс, хотели бы одержать и одерживают победу, и давят на мировую общественность", — сделал вывод военный эксперт.

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