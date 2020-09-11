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Автор Александр Шторм

Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России

Американские военные самолеты, пролетевшие на прошлой неделе над территорией Украины, продемонстрировали, что враждебные жесты будут продолжаться постоянно.

Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России

По сути, этот полет можно назвать знаковым событием, так как три замеченных стратегических бомбардировщика ВВС США, способных нести ядерное оружие, вместе с украинскими коллегами долетели практически до границы Крыма. Также военные и эксперты в США подтвердили, что "стратеги" отрабатывали ракетный и ядерный удар по Крыму.

Напомним, американцы проворачивают такие вещи на фоне фоне выхода США из ДРСМД и откровенного нежелания их продлевать СНВ-3. Вашингтон также не скрывает, что намерен вложить колоссальные средства в модернизацию своего ядерного арсенала.

В перспективе американцы также собираются перебазировать ядерное оружие в Восточную Европу, поближе к границам России.

С середины 50-х американцы держат свой ядерный арсенал на территориях стран НАТО:

  • Германии,
  • Бельгии,
  • Нидерландов,
  • Турции,
  • Греции,
  • Италии.

В результате начавшейся гонки вооружений в Старом свете общее количество ядерных зарядов к началу 1970-х годов насчитывало более 7000 единиц.

Когда был подписан договор ДРСМД, наступило некоторое потепление отношений. К 2000 году в Европе и Турции совокупно находилось уже 480 американских ядерных авиабомб, которыми могли воспользоваться ВВС США и их союзников. В нулевые начался вывод тактического арсенала из Греции и Великобритании, постепенно сокращалось количество оружия и в ФРГ.

На сегодняшний день в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции остаётся порядка 150-200 авиабомб В-61 общей мощностью 18 мегатонн.

С учетом того, что США практически развалили весь баланс международной безопасности, ситуация перестала быть мало-мальски прогнозируемой.

Развязав себе руки, американцы в ускоренном порядке поставили на вооружение тактические ядерные заряды малой мощности на своих МБР "Трайдент-2", чем радикально понизили порог его возможного применения (расчет на то, что при ударе "слабой" ядерной ракетой Россия может и не ответить массовым залпом).

Именно США провели испытания бомбы В61-12 с улучшенными характеристиками, которую намерены разместить на базе в Германии.

А намерения передвинуть все эти достижения пытливых умов к границам России, выглядят совсем уж самоубийственной самоуверенностью.

Хотя схема действительно проста: США с союзниками проводят провокационные учения на российской границе, вынуждая Минобороны РФ реагировать.

Пресса любой шаг Москвы называет "русской агрессией", после чего все начинают наперебой убеждать друг друга, что имеющегося контингента НАТО в Прибалтике недостаточно для того, чтобы остановить россиян.

Так что, судя по недавнему "залету" B-52 на Украину, плохих идей у "заокеанских партнеров" очень много…

Темы ядерное оружие ядерные ракеты бомбардировщик b-52
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