Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России

Американские военные самолеты, пролетевшие на прошлой неделе над территорией Украины, продемонстрировали, что враждебные жесты будут продолжаться постоянно.

По сути, этот полет можно назвать знаковым событием, так как три замеченных стратегических бомбардировщика ВВС США, способных нести ядерное оружие, вместе с украинскими коллегами долетели практически до границы Крыма. Также военные и эксперты в США подтвердили, что "стратеги" отрабатывали ракетный и ядерный удар по Крыму.

Напомним, американцы проворачивают такие вещи на фоне фоне выхода США из ДРСМД и откровенного нежелания их продлевать СНВ-3. Вашингтон также не скрывает, что намерен вложить колоссальные средства в модернизацию своего ядерного арсенала.

В перспективе американцы также собираются перебазировать ядерное оружие в Восточную Европу, поближе к границам России.

С середины 50-х американцы держат свой ядерный арсенал на территориях стран НАТО:

Германии,

Бельгии,

Нидерландов,

Турции,

Греции,

Италии.

В результате начавшейся гонки вооружений в Старом свете общее количество ядерных зарядов к началу 1970-х годов насчитывало более 7000 единиц.

Когда был подписан договор ДРСМД, наступило некоторое потепление отношений. К 2000 году в Европе и Турции совокупно находилось уже 480 американских ядерных авиабомб, которыми могли воспользоваться ВВС США и их союзников. В нулевые начался вывод тактического арсенала из Греции и Великобритании, постепенно сокращалось количество оружия и в ФРГ.

На сегодняшний день в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции остаётся порядка 150-200 авиабомб В-61 общей мощностью 18 мегатонн.

С учетом того, что США практически развалили весь баланс международной безопасности, ситуация перестала быть мало-мальски прогнозируемой.

Развязав себе руки, американцы в ускоренном порядке поставили на вооружение тактические ядерные заряды малой мощности на своих МБР "Трайдент-2", чем радикально понизили порог его возможного применения (расчет на то, что при ударе "слабой" ядерной ракетой Россия может и не ответить массовым залпом).

Именно США провели испытания бомбы В61-12 с улучшенными характеристиками, которую намерены разместить на базе в Германии.

А намерения передвинуть все эти достижения пытливых умов к границам России, выглядят совсем уж самоубийственной самоуверенностью.

Хотя схема действительно проста: США с союзниками проводят провокационные учения на российской границе, вынуждая Минобороны РФ реагировать.

Пресса любой шаг Москвы называет "русской агрессией", после чего все начинают наперебой убеждать друг друга, что имеющегося контингента НАТО в Прибалтике недостаточно для того, чтобы остановить россиян.

Так что, судя по недавнему "залету" B-52 на Украину, плохих идей у "заокеанских партнеров" очень много…