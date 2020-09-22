В связи с проведением масштабных учений "Кавказ-2020" Россия закрыла акваторию Черного моря вдоль Крыма. Ровно там, где идут учения Украины и НАТО…
Руководству страны пришлось пойти на такие меры после того, как в Черное море вошли корабли НАТО для демонстрации поддержки Украине. Что характерно, часть участков, перекрытых Россией для проведения учений, пересекаются с теми, где намерены проводить свои маневры НАТО и Украина.
По сути, такая ситуация может стать поводом для военного столкновения, считает украинский экономист, ныне — член "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.
Как пишет "ПолитНавигатор", Клименко напомнил, что "подобную "войну учений" мы уже видели во время "Си Бриз-2020", хотя похоже, что испанский (страна НАТО) координатор NAVAREA (перекрытий районов моря внахлест) никаких выводов не сделал.
"Имеем до 10 районов, где учения со стрельбами в одних районах заявлены и Украиной, и РФ, а это 100% Casus belli — повод для войны!",- заявил он.
Ранее НАТО озаботился собрать целую группировку кораблей в Черном море накануне масштабных учений "Кавказ-2020". Как заявляют украинские пропагандисты, для Киева это отличная новость.
Тот же Клименко, отслеживающий морскую активность, уже обнародовал данные о заходе новых кораблей НАТО:
Так что во время проведения российских учений "Кавказ-2020" в Черном море будут "болтаться" минимум 4 корабля НАТО. Украинский политолог Алексей Арестович отметил, что США кладут на алтарь противостояния Украины и России те свои силы и средства, которыми они и достигают преимущества над армиями остальных государств мира.
Все это затевается ради совместной операции устрашения/сдерживания Кремля, уверяет Арестович. Но при этом отмечает, что поступок Москвы, закрывшей все побережье Крыма и своего Северного Кавказа запретными районами для мореплавания, якобы "выходит за рамки допустимого". Впрочем, все как всегда.
Неделю назад российские военные подняли в воздух четыре истребителя для сопровождения трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины и были обнаружены российскими радиолокационными средствами над акваторией Черного моря. По данным российских военных, западных экспертов и СМИ, они отрабатывали выход на рубежи применения ядерного и ракетного оружия и наносили "имитационный учебный ядерный удар" по Крыму, а также ЮФО и ЦФО.
Позже стало известно про рейсы "с учениями" ядерных стратегов США в Арктику, а также учебные "бомбардировки" Калининграда, столиц и военных объектов по всей России.
То есть готовность американцев к столкновению и их упорная демонстративность наводят на размышления, что все это скоро должно прийти к общему знаменателю. Станет ли это причиной прямой конфронтации — покажет время.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.