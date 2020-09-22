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Автор Александр Шторм

"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?

В связи с проведением масштабных учений "Кавказ-2020" Россия закрыла акваторию Черного моря вдоль Крыма. Ровно там, где идут учения Украины и НАТО…

Руководству страны пришлось пойти на такие меры после того, как в Черное море вошли корабли НАТО для демонстрации поддержки Украине. Что характерно, часть участков, перекрытых Россией для проведения учений, пересекаются с теми, где намерены проводить свои маневры НАТО и Украина.

По сути, такая ситуация может стать поводом для военного столкновения, считает украинский экономист, ныне — член "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

Как пишет "ПолитНавигатор", Клименко напомнил, что "подобную "войну учений" мы уже видели во время "Си Бриз-2020", хотя похоже, что испанский (страна НАТО) координатор NAVAREA (перекрытий районов моря внахлест) никаких выводов не сделал.

"Имеем до 10 районов, где учения со стрельбами в одних районах заявлены и Украиной, и РФ, а это 100% Casus belli — повод для войны!",- заявил он.

Ранее НАТО озаботился собрать целую группировку кораблей в Черном море накануне масштабных учений "Кавказ-2020". Как заявляют украинские пропагандисты, для Киева это отличная новость.

Тот же Клименко, отслеживающий морскую активность, уже обнародовал данные о заходе новых кораблей НАТО:

  • HMS Enterprise (H88) — гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании вошел в Черное море в 08:50 (киевское время) 16.09.20.
  • Сегодня ждем еще скоростной катамаран (военный экспедиционный транспорт) ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Так что во время проведения российских учений "Кавказ-2020" в Черном море будут "болтаться" минимум 4 корабля НАТО. Украинский политолог Алексей Арестович отметил, что США кладут на алтарь противостояния Украины и России те свои силы и средства, которыми они и достигают преимущества над армиями остальных государств мира.

Все это затевается ради совместной операции устрашения/сдерживания Кремля, уверяет Арестович. Но при этом отмечает, что поступок Москвы, закрывшей все побережье Крыма и своего Северного Кавказа запретными районами для мореплавания, якобы "выходит за рамки допустимого". Впрочем, все как всегда.

Неделю назад российские военные подняли в воздух четыре истребителя для сопровождения трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины и были обнаружены российскими радиолокационными средствами над акваторией Черного моря. По данным российских военных, западных экспертов и СМИ, они отрабатывали выход на рубежи применения ядерного и ракетного оружия и наносили "имитационный учебный ядерный удар" по Крыму, а также ЮФО и ЦФО.

Позже стало известно про рейсы "с учениями" ядерных стратегов США в Арктику, а также учебные "бомбардировки" Калининграда, столиц и военных объектов по всей России.

То есть готовность американцев к столкновению и их упорная демонстративность наводят на размышления, что все это скоро должно прийти к общему знаменателю. Станет ли это причиной прямой конфронтации — покажет время.

Темы учения кавказ-2020 флот нато флот украины черноморский флот
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