В Нагорном Карабахе рулят беспилотники

Как проходила война за Нагорный Карабах в 90-х годах? Как враждующие стороны подготовились к нынешней? Техническое оснащение войск становится определяющим в современной войне. Наступила эра беспилотников. Что делается в этом направлении в России? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, прошло меньше половины передачи, но поступило уже огромное количество комментариев и вопросов — больше тысячи. Чувствуется просто огромное воодушевление у наших армянских зрителей, но еще больше — у азербайджанских. Многие вспоминают историю войны начала 90-х годов.

— Помимо морального духа очень важно техническое оснащение и подготовка личного состава. Дело в том, что в Азербайджане тогда к власти пришел Народный фронт Азербайджана. Им руководил Эльчибей — то есть оппозиционер политик типа Пашиняна.

Разумеется, в условиях отсутствия жесткой централизованной власти не удалось осуществить мобилизацию и грамотное управление боевыми действиями на тот момент времени.

Армения же получила существенную поддержку после того, как у нас министром обороны был назначен Павел Грачев. Он симпатизировал Армении и были приняты определенные решения, в соответствии с которыми Армения получила часть техники из частей, которые там базировались. Другую часть техники она захватила, разграбив склады.

Путь Азербайджана к беспилотникам

Ситуация в Азербайджане была исправлена, когда вернулся к власти Гейдар Алиев. Это — видный советский государственный деятельность, член Политбюро, первый заместитель председателя Совета министров СССР, в свое время возглавлял Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР, очень подготовленный, волевой, жесткий и конкретный политик.

Президент Гейдар Алиев начал восстанавливать, создавать фактически с нуля азербайджанскую армию, потому что Народный фронт Азербайджана оставил очень печальное наследство.

Когда к власти пришел уже Ильхам Алиев Азербайджан, он смог реализовать крупные инфраструктурные нефтегазовые проекты, которые начали приносить значительные объемы валютных поступлений. На деньги развивался весь Азербайджан, но большие ассигнования были именно в армию.

Поэтому сегодняшняя азербайджанская армия прекрасно оснащена, она — достойный противник, одна из лучших армий в регионе, входит в топ-50 ведущих армий мира.

Конечно, ситуация на фронте складывается, по крайне мере на данный момент времени, в пользу Азербайджана. Это показывает, что ассигнования в армию, в оборону были сделаны Баку не зря.

Высокоточное роботизированное оружие — новая реальность

Сегодняшняя война, прежде всего, война технологичная, с использованием высокоточного оружия. Таков современный мир, это — новые реалии, которые предстоит осознать всем.

В российской армии беспилотникам очень долго не уделялось должного внимания. Хотя во времена позднего СССР — в конце 80-х годов — мы были на хорошем уровне.

Но в 90-е годы вообще ничего не делалось в этом направлении. Только с приходом Шойгу начались реальные попытки ликвидировать этот пробел, и начали серьезно заниматься беспилотниками.

— Все-таки пораньше. Как бы ни ругали Сердюкова, но ведь при нем была начата реформа армии.

— Да при Сердюкове уже были подписаны контракты с Израилем на закупку ряда израильских беспилотников и их лицензионного производства в России. Но дело в том, что если Азербайджану Израиль предоставил самые новейшие разработки, то нам израильтяне дали технику не самую современную.

Хотя для нас даже то, что они тогда дали, было благом. Мы, по крайней мере, наработали определенный уровень, навыки и дальше уже начали развивать направление создания современных беспилотников самостоятельно. В Сирии наши беспилотники уже достаточно хорошо себя зарекомендовали.

В конце 2016 года у меня была командировка в Сирию по линии общественного совета при Министерстве обороны России. Нам показали реальную работу беспилотников в онлайне.

Видна пещера, в которую боевики завезли боеприпасы. Это — беспилотник-разведчик обнаружил это. Дальше идет точечное бомбометание бетонопроникающими бомбами, которые просто уничтожили все это. Все реально показали, как все это делается, в прямом эфире на КПП мы это смотрели и были очень впечатлены.

Поэтому сегодня любая армия, которая хочет быть современной, эффективно воевать, должна иметь в составе беспилотники различного класса. Это — не просто дань моде либо тренды, а жизненная необходимость.

Вооруженные силы России активнейшим образом используют беспилотники различного класса. На выставке "Армия-2020" были показаны новые типажи перспективных аппаратов уже стратегического назначения, разведчики и ударные беспилотники.

Надеемся, что эти разработки будут реализованы в кратчайшие сроки и включены в гособоронзаказ, потому что нам такое оружие необходимо наряду и с оружием, которое будет предохранять нас от ударов противника с использованием беспилотников.

— Пошла прямо лавина комментариев, я уже даже не контролирую этот процесс…

— Я не хочу поддерживать ни Азербайджан, ни Армению. Это — война, в ней гибнут люди. Хорошо бы все-таки, чтобы это дело кончилось миром, насколько это возможно. Но скорее всего пока это невозможно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев