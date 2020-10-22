Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Российский генерал: Пашиняна вынудят признать реальность

Никол Пашинян хочет сохранить в Карабахе статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится, уверен генерал Евгений Бужинский.

Ниязов: Российские СМИ против Азербайджана?

Армения намерена воевать в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что у конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения.

"То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе", — заявил он.

По словам Пашиняна, сейчас армянскому народу необходимо взять оружие в руки и стоять на защите родины.

"При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", — отметил он.

Пашиняна вынудят признать реальность

Как сказал "Правде.Ру" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, военный конфликт будет продолжаться, пока Пашиняна не вынудят признать реальность.

Реальность, по словам эксперта, заключается в том, что Армения удерживает 7 районов Азербайджана, и их надо возвращать.

"Не семь, конечно. Азербайджанцы уже кое-что взяли под контроль", — уточнил генерал.

По его мнению, независимость Карабаха недостижима, так как у Азербайджана все резолюции Совбеза ООН "на руках".

"Нужно находить компромисс: отдавать азербайджанские районы, как это оговаривается в известных формулах, а потом уже определять статус Нагорного Карабаха. Пашинян хочет продолжать статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится", — уверен Евгений Бужинский.

Что могут сделать США?

Он отметил, что США для урегулирования конфликта ничего сделать не смогут.

"Что в практическом плане могут американцы? Только денег дать. Надавить на Азербайджан каким-то образом они не могут. Надавить на Пашиняна, особенно, перед выборами? Тоже не думаю. Я думаю, что это такая ритуальная пляска Помпео, что Соединенные Штаты тоже якобы что-то делают. Думаю, что это ни к чему не приведет", — сказал военный эксперт.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил намерение провести на этой неделе переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым в целях содействия завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, "правильный путь вперед — это прекратить конфликт, заявить им (сторонам конфликта) о необходимости обеспечить деэскалацию".

"Никакие страны не должны вмешиваться, подливая масла в огонь этого конфликта, не должны предоставлять оружейные системы, поддержку. И затем, на том этапе, потенциально может быть достигнуто дипломатическое решение, которое будет приемлемо для всех", - сказал Помпео.

10-го октября в Москве по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана, было достигнуто решение о гуманитарном перемирии, но интенсивные боевые действия в на юге и севере Нагорного Карабаха продолжаются.

По карабахскому конфликту есть четыре резолюции СБ ООН (822, 853, 874 и 884). В них говорится о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных сил из 7 районов Азербайджана, занятых армяно-карабахскими войсками, и возвращения туда беженцев. Однако — не из Нагорного Карабаха в границах бывшей автономной области АзССР.

Второе требование резолюций — это после вывода, определение статуса Нагорного Карабаха.

Читайте по теме: Алиев - о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия 

Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе

В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху

 

 

 

Темы никол пашинян нагорный карабах евгений бужинский армяно-азербайджанский конфликт
Новости Все >
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Гарик Харламов скрывает от дочери развод с Асмус
Власти Украины недовольны археологическими раскопками в Крыму
Гендиректор "Зенита" назвал слова Кокорина полной ерундой
Жителя Севастополя осудят за изнасилование 9-летней девочки
Песков прокомментировал обвинения Рэтклиффа. Они безосновательны
Более 60 процентов россиян экономят на еде
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Последние материалы
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Онколог перечислил продукты, из-за которых у россиян развивается рак
В Москве студентка погибла, упав в яму для столба освещения
Билостенный: "Гэтжи может нанести удар, который Хабиб не ожидает"
У молодых россиян выявили опасную зимнюю пищевую зависимость
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Омск вслед за Благовещенском отдаёт чиновничьи машины медикам
Биатлонист Слепов оправдан по допинговому делу
Популярное
Здоровье
Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении

Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.

Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Политика. Новости и аналитика
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Политика. Новости и аналитика
Василий Дандыкин о базе подлодок США в Норвегии: американцы припоздали
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Евгений Спицын: СССР была нужна другая перестройка
Зеленский — официальный агент МИ-6
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников