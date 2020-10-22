Российский генерал: Пашиняна вынудят признать реальность

Никол Пашинян хочет сохранить в Карабахе статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится, уверен генерал Евгений Бужинский.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что у конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения.

"То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе", — заявил он.

По словам Пашиняна, сейчас армянскому народу необходимо взять оружие в руки и стоять на защите родины.

"При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", — отметил он.

Пашиняна вынудят признать реальность

Как сказал "Правде.Ру" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, военный конфликт будет продолжаться, пока Пашиняна не вынудят признать реальность.

Реальность, по словам эксперта, заключается в том, что Армения удерживает 7 районов Азербайджана, и их надо возвращать.

"Не семь, конечно. Азербайджанцы уже кое-что взяли под контроль", — уточнил генерал.

По его мнению, независимость Карабаха недостижима, так как у Азербайджана все резолюции Совбеза ООН "на руках".

"Нужно находить компромисс: отдавать азербайджанские районы, как это оговаривается в известных формулах, а потом уже определять статус Нагорного Карабаха. Пашинян хочет продолжать статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится", — уверен Евгений Бужинский.

Что могут сделать США?

Он отметил, что США для урегулирования конфликта ничего сделать не смогут.

"Что в практическом плане могут американцы? Только денег дать. Надавить на Азербайджан каким-то образом они не могут. Надавить на Пашиняна, особенно, перед выборами? Тоже не думаю. Я думаю, что это такая ритуальная пляска Помпео, что Соединенные Штаты тоже якобы что-то делают. Думаю, что это ни к чему не приведет", — сказал военный эксперт.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил намерение провести на этой неделе переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым в целях содействия завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, "правильный путь вперед — это прекратить конфликт, заявить им (сторонам конфликта) о необходимости обеспечить деэскалацию".

"Никакие страны не должны вмешиваться, подливая масла в огонь этого конфликта, не должны предоставлять оружейные системы, поддержку. И затем, на том этапе, потенциально может быть достигнуто дипломатическое решение, которое будет приемлемо для всех", - сказал Помпео.

10-го октября в Москве по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана, было достигнуто решение о гуманитарном перемирии, но интенсивные боевые действия в на юге и севере Нагорного Карабаха продолжаются.

По карабахскому конфликту есть четыре резолюции СБ ООН (822, 853, 874 и 884). В них говорится о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных сил из 7 районов Азербайджана, занятых армяно-карабахскими войсками, и возвращения туда беженцев. Однако — не из Нагорного Карабаха в границах бывшей автономной области АзССР.

Второе требование резолюций — это после вывода, определение статуса Нагорного Карабаха.

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