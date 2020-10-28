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Автор Игорь Буккер

Оружие будущего: дроны плюс ИИ

На испытательном полигоне Юма (Yuma Proving Grounds) в штате Аризона американские военные отработали новые способы ведения боевых действий, среди них полным ходом идет тестирование беспилотников. В рамках боевых учений Project Convergence 2020 опробованы скоординированные атаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерных сетей в качестве подготовки к высокоскоростной крупномасштабной войне.

Оружие будущего: дроны плюс ИИ

Проект "Сосредоточение 2020"!

Данный проект включал боевую стрельбу по мишеням в воздухе и на земле, дроны, компьютерные системы, вертолеты. Бронированная техника и артиллерия функционировали друг с другом в режиме реального времени, что позволяло им находить, отслеживать и уничтожать средства ПВО, авиацию и танки условного противника за считанные секунды.

"Мы считаем, что изменим способ нашей работы не только на суше, но и на море, в воздухе, в киберпространстве и космосе. Если вы посмотрите на некоторые из имеющихся у нас систем, они будут работать на земле, они будут работать в воздухе, некоторые из них будут зависеть от космоса, чтобы получить нужные нам результаты", — сказал начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл (James McConville).

Были задействованы в том числе облачные компьютерные системы и спутники, но большая часть обмена данными между платформами осуществлялась с использованием одноканальных радиостанций. Данные о потенциальной цели проходили через определенную последовательность: от мини-дронов к более крупным беспилотникам, заканчивая наземными компьютерными системами с искусственным интеллектом, после чего уже люди в погонах выбирали подходящее оружие, чтобы уничтожить тот или иной объект.

Беспилотный летательный аппарат имеет возможность автоматического распознавания цели, затем FIRESTORM соединяет нужного стрелка с подходящей целью и определяет, какое оружие является наиболее безопасным и лучшим. По словам военных инженеров-разработчиков, использование системы FIRESTORM с поддержкой искусственного интеллекта и улучшенной радиосетью позволило сократить всю цепочку от сенсорного датчика до стрелка с двадцати минут до двадцати секунд.

Беспилотники — оружие будущего

Генерал Джон Мюррей (John Murray), командующий соединением армии будущего, в интервью корреспонденту The National Interest отметил, что в ближайшие годы запланировано больше операций с участием беспилотников.

Космическое, воздушное и дистанционное зондирование позволяет "проникать" через голову противника для установления обстановки и наведения на цель, затем точные орудия дальнего действия "дезинтегрируют" или уничтожают его ключевые объекты. Например, это может означать уничтожение средств ПВО или фортификационных сооружений противника до того, как боевые бронированные машины смогут атаковать "прямой наводкой".

"Нами продемонстрирован беспилотный комплекс с двумя полностью автономными летательными аппаратами. Мы продолжим расширять их парк. В следующем году мы рассматриваем четыре проекта, а затем продолжим их увеличивать", — сказал на пресс-конференции Мюррей.

Войны будущего предполагают не только появление новых арен для боевых действий, например, в киберпространстве или космосе, но и увеличение скоростей.

Эта фундаментальная концепция лежит в основе Project Convergence. Цель ее состоит в том, чтобы опередить цикл принятия решений противником. Находите, отслеживайте и уничтожайте цели быстрее, чем ваш враг. Новые сети, новые домены и искусственный интеллект сосредоточены на этой предпосылке, которая ставит во главу угла необходимость сбора, организации и распространения информации для атаки и закрытия врага с молниеносной скоростью.

"Во многих случаях чем меньше людей задействовано, тем быстрее вы действуете. Однако когда речь заходит о применении смертоносного оружия, последнее слово всегда останется за человеком", — сказал Мюррей.

Темы дроны оружие армия сша беспилотники искусственный интеллект
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