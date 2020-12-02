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Автор Антон Куликов

"Рейхсбюргеры":  чего опасаются власти Германии

Силовые структуры

В Германии разгорелся очередной скандал, связанный с так называемыми "рейхсбюргерами". Военная контрразведка Германии (Militärischer Abschirmdienst, MAD) пришла к выводу, что несколько сотрудников Управления закупок бундесвера могут являться членами этого движения.

"Рейхсбюргеры":  чего опасаются власти Германии

"Рейхсбюргеры" в бундесвере

Все они, включая руководителя подразделения, служат в региональном офисе управления в городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Расследование продолжается почти год, с конца 2019-го. Накануне были допрошены восемь фигурантов дела. И как сообщил парламентский статс-секретарь при министерстве обороны ФРГ Петер Таубер, "первые результаты подтверждают имеющиеся подозрения".

По его словам, изъяты информационные носители, а главным подозреваемым запрещено появляться на рабочих местах, сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время германская военная контрразведка расследует более 700 случаев правого экстремизма в бундесвере. Причем летом разразился скандал, в котором оказалась замешана сама MAD. Ее сотрудники, как предполагается, информировали о расследовании военнослужащих отряда бундесвера специального назначения, где ранее также обнаружили праворадикалов. В результате в конце сентября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отправила в отставку главу MAD Кристофа Грамма.

Кто такие "рейхсбюргеры"

Кто такие "рейхсбюргеры" и почему их опасаются германские власти? Движение зародилось в 1980-х годах, его основателем считается житель восточного Берлина Вольфганг Герхард Гюнтер Эбель, в 1985 году создавший Комиссарское правительство немецкого рейха.

Участники движения считают себя гражданами "германского рейха". Не нацистского Третьего рейха, а Германской империи, созданной в 1871 году (Второго рейха). Правые радикалы в движении "рейхсбюргеров" тоже есть, но их относительно немного. Хотя само движение, безусловно, можно отнести к числу тех, что называют националистическими.

Данные о численности "рейхсбюргеров" приводятся на 2019 год - порядка 19000 человек. Совсем мало, если учитывать, что в Германии проживает более 83 млн человек.

Однако "рейхсбюргеры" не признают нынешнюю германскую Конституцию, не признают существования ФРГ как государственного образования, отказываются платить налоги, не признают органы исполнительной власти и суды, не принимают никаких официальных уведомлений. Наблюдение за ними было установлено властями в 2016 году после нескольких отдельных стычек участников движения с полицией. И тревогу властей вызывает тот факт, что среди "рейхсбюргеров" есть госслужащие. Вот почему произошедшее в Ульме вызвало такой резонанс.

В России, отметим, существует схожее неформальное движение "граждан СССР". Нельзя говорить, что это одна организация. Например, летом 2019 года Верховный суд республики Коми признал экстремистской организацию "Союз Славянских Сил Руси" — СССР. А в первой половине этого года были возбуждены несколько уголовных дел против сторонников теории, что Советский Союз существует по сей день.

Темы националисты правые радикалы аннегрет крамп-карренбауэр
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